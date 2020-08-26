2020 Yaz aylarının en çok dinlenen şarkıları belli oldu
2020 yazı diğerlerinden çok farklıydı ama müzik ve podcast yayınları bu sene de yaz mevsiminin her anına durmaksızın eşlik etti. Spotify’ın 1 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasındaki verilerine göre DaBaby’nin Roddy Ricch ile birlikte seslendirdiği “ROCKSTAR” tüm dünya genelinde 2020 yazının en çok dinlenen şarkısı olurken, Türkiye’de ise ilk sırada Oğuzhan Koç’un “Kendime Sardım” şarkısı yer aldı.
2020 yazında tüm dünyada en çok dinlenen ikinci şarkı, The Weeknd’den “Blinding Lights” olurken, Spotify’ın spor/egzersiz çalma listelerine sıklıkla eklenen SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı hareketli şarkısı da 3’üncü sıraya yerleşti.
Harry Styles “Watermelon Sugar” adlı şarkısıyla beğeni toplayarak 2020 yazının en çok dinlenen TOP 5 listesinde yerine aldı. Bir başka isim Dua Lipa ise karantina döneminde müzikseverlerle buluşturduğu Future Nostalgia albümünden “Don’t Start Now” ve “Break My Heart” adlı şarkılarıyla TOP 20 listesinde iki kez boy gösterdi. Ariana Grande de TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkan isimlerden. Lady Gaga ile birlikte seslendirdiği “Rain On Me” ve Justin Bieber’la olan düeti “Stuck with U” 2020 yazının en çok dinlenen şarkıları arasında yer aldı.
1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre, Türkiye’de Oğuzhan Koç’un ardından, listesinin ikinci sırasında Ezhel, Murda düeti Bi Sonraki Hayatımda Gel yer alırken, iki rapçinin bu şarkısını ise Zeynep Bastık’ın eğlenceli POP şarkısı Her Mevsim Yazım takip etti. Listenin 2 ve 3’üncü sırasına yerleşen bu isimler, TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkıyor. Made In Turkey ve AYA düetleri ile birlikte Ezhel ve Murda ikilisini TOP 20 Türkiye listesinde toplam üç kez görürken, Zeynep Bastık’ı ise Uslanmıyor Bu şarkısı ile birlikte listede ikinci kez görüyoruz. Türkiye’de 2020 yazına damga vuran TOP 20 şarkı arasındaki tek yabancı şarkı ise global listede 3’üncü sıraya yerleşen Roses - Imanbek Remix oldu.
Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar (1 Haziran ile 15 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki verilere dayanmaktadır)
1. “ROCKSTAR” - DaBaby featuring Roddy Ricch
2. “Blinding Lights” - The Weeknd
3. “Roses - Imanbek Remix” - SAINt JHN
4. “Savage Love (Laxed - Siren Beat)” - Jason Derulo and Jawsh 685
5. “Watermelon Sugar” by Harry Styles
6. “death bed (coffee for your head)” - Powfu, beabadoobee
7. “Rain On Me” - Lady Gaga featuring Ariana Grande
8. “Toosie Slide”- Drake
9. “Breaking Me” - Topic, A7S
10. “Dance Monkey” - Tones And I
11. “ily (i love you baby)” - Surf Mesa featuring Emilee
12. “Don’t Start Now” - Dua Lipa
13. “Party Girl” - StaySolidRocky
14. “Blueberry Faygo”- Lil Mosey
15. “Break My Heart” - Dua Lipa
16. “Stuck with U” - Ariana Grande featuring Justin Bieber
17. “Someone You Loved” - Lewis Capaldi
18. “MAMACITA” - Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
19. “La Jeepta - Remix” - Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
20. “The Box” - Roddy Ricch
Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılar:
1. Kendime Sardım - Oğuzhan Koç
2. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Ezhel, Murda
3. Her Mevsim Yazım - Zeynep Bastık
4. Siyah - Patron, Sagopa Kajmer
5. Unutulacak Dünler - Gazapizm
6. Aykız- Remix - Ben Büdü, Reynmen
7. Made In Turkey - Ezhel, Murda
8. Nimet - Didomido, Eglo G
9. Roses - Imanbek Remix - Imanbek, SAINt JHN
10. Sağı Solu Kes - Gazapizm
11. Kafamda kentsel dönüşümler - İkiye On Kala
12. Cennetten Çiçek - Zehra
13. AYA - Ezhel, Murda
14. NAPIYON LAN - Murda, SFB
15. Kalmam - Ebru Yaşar
16. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
17. ALEV ALEV - Ati242, Zen-G
18. Yağmurlar - Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler
19. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
20. Salına Salına - Velet
Dünya genelinde 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları
2. NPR News Now
3. The Daily
6. Harry Potter At Home: Readings
7. Crime Junkie
10. Mama Knows Best
Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen podcast yayınları
2. O Tarz Mı?
8. Nasıl Olunur
9. Gülünecek Bir Şey Göremiyorum
10. Soru Cevap