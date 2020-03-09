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09.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

21. Yüzyılın En İyi animasyonu ‘Spirited Away’

Önde gelen sinema sitelerinden IndieWire ise animasyon sinemasına odaklanan bir liste yayınladı.

21. Yüzyılın En İyi animasyonu ‘Spirited Away’

21. yüzyılın en iyi 30 animasyon filmini sıralayan listede, “Coco”, “Toy Story 3” ve “WALL E”nin de aralarında olduğu filmler dikkat çekiyor. Charlie Kaufman ve Duke Johnson’ın yönettiği “Anomalisa”, Wes Anderson’ın imzasını taşıyan “Isle of Dogs” ve “Fantastic Mr. Fox” da listede yer alan filmler arasında yer alıyor. Listenin ilk sırasında yer alan film ise bir kızın zorlu bir maceraya atıldığı Hayao Miyazaki imzalı “Spirited Away” bulunuyor. 

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