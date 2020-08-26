212 Photography Istanbul baÅŸvurularÄ± devam ediyor

212 Photography Istanbul bu yÄ±l 8 - 18 Ekim tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸecek ve Ã¶zel bir rota ile Ä°stanbulâ€™un 5 farklÄ± mekanÄ±na yayÄ±lacak 212 Photography Istanbul bÃ¼nyesinde gerÃ§ekleÅŸecek fotoÄŸraf yarÄ±ÅŸmasÄ±, her yaÅŸtan ve milletten, profesyonel ve amatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.

FotoÄŸraf diline yeni keÅŸifler ve deÄŸerler katan 212 FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n jÃ¼risinde fotoÄŸraf ve tasarÄ±m dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri yer alacak.

Yeni yeteneklerin keÅŸfedileceÄŸi yarÄ±ÅŸmada birinciyi, aralarÄ±nda tasarÄ±mcÄ± Hussein Chalayan, fotoÄŸraf dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli kurumlarÄ±ndan olan Foamâ€™Ä±n KÃ¼ratÃ¶rÃ¼ Kim Knoppers, Avrupaâ€™nÄ±n en eski ve Ã¶nde gelen galerilerinden Photographersâ€™ Gallery DirektÃ¶rÃ¼ Brett Rogers, iÅŸlerini de festival kapsamÄ±nda gÃ¶receÄŸimiz fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ±ÂEllen Kooi, Â Aperture Magazine EditÃ¶rÃ¼ Brendan Embser, Ã–zyeÄŸin Ãœniversitesi Ä°letiÅŸim TasarÄ±mÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼Â Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Metin Ã‡avuÅŸâ€™un yer aldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerli bir jÃ¼ri ekibi belirleyecek.Â GeÃ§tiÄŸimiz senelerde pek Ã§ok yeni ismi takipÃ§ileri ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran UluslararasÄ± 212 FotoÄŸraf YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 2020 baÅŸvurularÄ± festival web sitesinden yapÄ±labilir.Â

Son baÅŸvuru Tarihi: 20 EylÃ¼l 2020

Birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ : 5000 euro

BaÅŸvuru Adresi: 212photographyistanbul.com