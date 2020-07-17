24 saatte 24 prömiyer

24 Türk bestecinin Korona günlerinde yaşadıkları izolasyonda hissettiklerini betimleyen solo keman eserleri, yaklaşık birer dakika uzunluğunda.

Gedik Sanat resmi Instagram, Facebook ve Youtube Hesaplarından eşzamanlı sanatseverlerle buluşacak eserleri projenin de yaratıcısı olan Keman Sanatçısı Önder Baloğlu yorumladı.



‘Nitelikli arşiv önemli’



Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek ve uluslararası platformlarda bu eserlerini duyurulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla Arter’in Dolapdere’deki binasında “Sözsüz Günlükler” projesinin video çekimlerini gerçekleştirdi. Gedik Sanat’ın Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, toplum olarak bilinçli sanat algımızın oluşmasında sanat kurumlarının oluşturacağı nitelikli arşivlerin öneminin altını çizdi. Gedik Sanat; üç genç Türk Besteci Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin’e verdiği yaylı dörtlü siparişleriyle kurguladığı “Fusion - Kaynaşma” adlı projesini ağustos ayında hayata geçirecek.



