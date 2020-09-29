27. İstanbul Caz Festivali Çevrimiçi Konserleri başlıyor

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 27. İstanbul Caz Festivali, Türkiye’den yıldız isimlerden yeni keşiflere birçok sanatçıyı 3 Ekim’den itibaren festivalin online.iksv.org/caz adresinde ağırlayacak. 3 Ekim’de yayına açılan konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali’nin dijital platformunda yayımlanacak konserlerinbiletleri biletix.com adresinden satın alınabiliyor. İzleyiciler biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunulan tekil konser biletleri yanında çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabiliyorlar.

Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Caz Festivali konserlerinin biletlerini indirimli fiyatlarla ve öncelikli olarak alıyorlar. Lale Kartlı olmak ve ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

ÇEVRİMİÇİ FESTİVAL PROGRAMI

Tüm konserler 3 Ekim – 3 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak online.iksv.org/caz adresinde gösterimde olacaktır.

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu

Konserin Çekildiği Mekan: Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Nesiller Boyu Türkiye Cazı Tekrar Sahnede

Türkiye’nin en beğenilen caz müzisyenlerinden oluşan bir ekip, sizi yeşilliklerin içinde hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirmeye çağırıyor. Besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün’ün öncülüğündeki beşlinin her biri kendi alanında yıldız. Grupta Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odman yer alıyor. Üstelik ekibe sahnede iki önemli isim daha eşlik ediyor; ülkemizin en önemli caz vokallerinden Sibel Köse ve Ece Göksu. Böylece ortaya yerli cazın all-star takımı çıkıyor! Sosyal mesafe kollansa da cazseverleri birbirlerine yaklaştıracak bu etkinlik, iki yıl önceki Nesiller Boyu Türkiye Cazı gecesini gelenekselleştirmeye doğru atılan bir adım olma özelliğini de taşıyor.

Can Güngör

Konserin Çekildiği Mekan : Sultan Park - Swissotel The Bosphorus

Kent Ozanından Müzikal Hikâyeler

Kendi yazdığı şarkılar ve birçok sanatçı için yaptığı düzenlemelerle dikkat çeken Can Güngör, ilk solo albümü Silik Düşler'i 2015'te Olmadı Kaçarız Plakçılık'tan yayımladı. Barındırdığı kişisel hikâyeler, sade üslup ve yenilikçi düzenlemelerle yılın en iyileri arasına giren albümü ertesi yıl, Spotify'ın "Türkiye Viral 50" listesine bir numaradan giriş yapan Yalnız Ölmek izledi. Müzik eleştirmenlerince kent ozanı yakıştırması yapılan Güngör’ün müzikal kariyeri de hızlı adımlarla ilerledi. Bu yıl 15 parçalık albümü Sular Dar’ı yayımlayan müzisyen, sakin, coşkulu ve tekinsiz tınılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güngör albümü için, “Birçok farklı müzikal uca; şarkı yazımı, form, aranjman ve orkestrasyon olarak ulaşma çabasını barındırıyor” diyor. Bu gayretini sahnede de, yer yer şarkıların yeni versiyonlarıyla ortaya koyuyor. Kent ozanının hikâyelerine Swissotel The Bosphorus’ın açıkhava bahçesinde kulak verebilirsiniz.

BaBa ZuLa // Make Mama Proud

Vitrin Geceleri

Konserin Çekildiği Mekan: Feriye

Dünyaya Seslenen Ritimler, Vitrin’in En Yükseği

Onlar sahneye çıktığında işlerin nereye gideceğini bilemezsiniz! Kültürümüzü müziği, duruşu ve kostümleriyle özgün bir şekilde yansıtan ve dünyaya mâl olan BaBa Zula’dan söz ediyoruz. Konserde bir bakıyorsunuz Ümit Adakale darbuka solo atarken Levent Akman kaşık çalıyor. Diğer yanda Murat Ertel kendini kaptırmış, sazını göğe kaldırıp şarkı söylerken Periklis Tsoukalas dizleri üstünde ud çalıyor. Onları sahnesini özel kılan da bu: Önce kendileri eğleniyor. Müzik hayatlarında 20 yılı geride bırakan grup, son albümleri Derin Derin’den ve eski albümlerinden sevilen parçalardan oluşan repertuvarıyla festival sahnesine renk katacak. Festival katılımcılarının dikkatine: Grup uzun zamandır konser vermedi, enerjisi ve heyecanı çok yüksek olacak! Sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı konserde bu seferlik halay olmayacak ancak kendi alanınızda dans edebilirsiniz! Gecede yer alacak diğer ekip ise sahnelerini “kazma, kürek ve yıkım” olarak anlatan Make Mama Proud. Garage, stoner, desert rock ve blues’dan ilham alan grubun müzik dağarcığı oldukça geniş.

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

Vitrin Geceleri

Konserin Çekildiği Mekan: Feriye

Anadolu’dan Saykedelik Yorumlar

Bahçeden bahçeye uzanan kır düğününde renkli ampullerin altında, saykedelik tınılar eşliğinde halay çektiğiniz bir gece... Ayyuka’nın son albümü Maslak Halayı, dinleyenlere böyle hissettiriyor. Doğaçlama müzik yapma hevesiyle tohumları Samsun’da atılan ve Eskişehir’de filizlenen topluluk, 70’ler saykedelik müziği ve Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiriyor. Ayyuka, ilk albümlerinden bu yana form değiştirmeye devam ediyor. Sözler yerini daha çok melodiye bırakıyor. Grup, sözsüz müzikleri daha çok sevmesinin nedenini doğaçlama konusunda sınırlarının olmamasına bağlıyor. Bu da Ayyuka’nın her sahnesinde şarkıların bambaşka versiyonlarını dinlemek anlamına geliyor. Ortaköy’deki Feriye’nin denize nazır sahnesini Ayyuka’ya devredecek isimler arasında ise yaptıkları müziği elektrik folk olarak adlandıran, birçok uluslararası festivalde adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui var.





Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguou

Vitrin Geceleri

Konserin Çekildiği Mekan: Feriye

Festivalden Elektronik Sesler Yükseliyor

Festivalin bu yılki son Vitrin Gecesi, yerli elektronik tınılara adandı. Feriye’nin sırtını Boğaz’a yaslayan sahnesi Guguou, Tuğçe Şenoğul ve Islandman’e emanet. 2017’de Güneş Terkol’un São Paulo Bienali’ne davet edilmesiyle müzik hayatına başlayan Guguou, popüler sesleri elektronik tonlarla zenginleştiriyor. Müzikal kariyerine karanlık synth’lerin başrolde olduğu Seni Görmem İmkânsız ve Kahinar gruplarıyla başlayan Tuğçe Şenoğul, gecenin bir diğer konuğu. Yer aldığı gruplardan miras kalan karanlık melodileri özgün şarkı sözleri ve güçlü vokaliyle birleştiren müzisyen, kariyerine solo devam ediyor; geceye son albümü Gölgelerine’den şarkıları da getiriyor. Gecenin kapanışını müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman yapıyor. Dans müziği konusunda yeteneklerini kanıtlayan ve ilk teklileri Ağıt’la dünyaya açılan topluluk, şamanik tınıları elektronik müzikle buluşturuyor.





Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

Konserin Çekildiği Mekan: İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Buraların Şarkıları: Kardeş Türküler

Balkanlardan Mezopotamya’ya bu toprakların özgün ezgileri ve danslarını aslını kaybetmeden yaşatıyorlar. Yüzlerce yıllık hikâyeleri, yirmi yedi senedir İstanbul’dan Avustralya’ya, Fas’tan Avrupa’ya dünyanın her köşesine taşıyorlar. İsmiyle müsemma Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba orijinal müzikal projelerin mimarı Tuluğ Tırpan, Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik ediyor. Geceyi Andalusia Trio’nun oryantal ezgileri başlatıyor. Kutuplaşmaların ve önyargıların ortadan kalkacağı, müzikle kardeşlik köprülerinin kurulacağı bu yazdan kalma akşamda farklı dillerde olsa da hepsi tanıdık şarkılarla kalbiniz ısınacak, geriye ömür boyu unutamayacağınız anılar kalacak.

*Konserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UNHCR ve iştiraklerinden Kültür A.Ş desteğiyle gerçekleşmektedir.

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı

Konserin Çekildiği Mekan : İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Manouche Cazı, Alaturka ile Buluşuyor

Bu renkli konserde sahnede kuşağının en iyi gitarist ve bestecilerinden Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA var. Topluluk, Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlıyor ve çok beğeniliyor. Karaman’a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, babası gibi klarnet üstadı Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor. Konserin açılışını ise Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı yapıyor. Piyanist, iç mimarlık kariyerinde öğrendiği çok disiplinli çalışma alışkanlığını, piyanosundan çıkan melodilerle dinleyiciye hissettiriyor. İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de gece sakin başlıyor, coşkulu tınılarla sonlanıyor.

*Konserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür A.Ş desteğiyle gerçekleşmektedir.

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quartet “Daydream”

Konserin Çekildiği Mekan: Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Anadolu Hikâyeleri, Caz Melodileri

Büyüdüğü toprakların müziğinden kopmayan ama bu melodileri evrensel standartlarda sunan müzisyen Jülide Özçelik, “insanların huzur bulacağı, sakinleşeceği bir yer” olarak anlattığı Nefes albümüyle sahnede. Türküleri kendi yorumuyla seslendirecek Özçelik’e yerli caz müzik sahnesinin sevilen isimleri Ediz Hafızoğlu, Kağan Yıldız, Ercüment Orkut ve Barış Doğukan Yazıcı enstrümanlarıyla eşlik edecek. Gecenin bir diğer konuğuysa kendi beste ve aranjmanlarıyla müzikseverlere renkli yolculuklar sunan piyanist Bilge Günaydın. Piyanist, ilk albümü Daydreams’in şerefine vereceği konserde dinleyicilere hayatın tempolu akışından bir nebze uzaklaştıracak, melodiler yoluyla öznel dünyasının kapılarını açacak.