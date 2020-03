27. İstanbul Caz Festivali programı açıklandı

27. İstanbul Caz Festivali sahnelerinde müzikseverleri karşılayacak isimler arasında derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda izleyiciyi etkisi altına alan Gregory Porter ve Türkiye ziyareti dört gözle beklenen, indie rock’ın “sahne canavarları” Foals bulunuyor. Festival, bir dönemin caz müziğine enstrümanlarıyla hayat veren dört yıldız ismi, saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basta Christian Mcbride ve davulda Brian Blade’i bir araya getiren çok özel A Moodswing Reunion buluşmasını da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Caz müziği sahne sınırları dışına çıkararak çimen ve banklara yayan Parklarda Caz bu yıl da ücretsiz olarak parklara caz getiriyor. Fenerbahçe Parkı ve Beylikdüzü Yaşam Vadisi’yle birlikte ilk kez Halıcıoğlu ve Bebek parklarına da uğrayacak Parklarda Caz’la festival, park keyfini müzikle şenlendiriyor.

Festivalin çok sevilen etkinliği Gece Gezmesi Birlikte Güzel’in desteğiyle bu yıl iki kez iki farklı günde ve İstanbul’un iki farklı mahallesinde düzenleniyor. Yaz gecesini renkli bir caz gecesine dönüştüren Gece Gezmesi, katılımcıları müzik rehberliğinde Kadıköy ile birlikte ilk defa Şişhane’de de gezintiye çıkaracak.

Geçen sene seferlerine yeniden başlayan Caz Vapuru bu yıl matine ve suare seferleriyle yaz ortasında müzikseverlere serin bir caz günü yaşatacak. Caz Vapuru, İstanbul Boğazı’nı denizden turlayarak ferah bir müzik deneyimi yaşamak isteyen katılımcılara gündüz güneşli bir turun yanı sıra akşam seferiyle de günbatımına doğru müziğin tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Kabataş İskelesi’nden Anadolu Kavağı’na uzanan seferde müzik, henüz vapur iskeleden kalkmadan başlıyor ve vapurun tüm katlarına yayılıyor.

27.İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri, cazın iki önemli ismi; müziği yaşam tarzı olarak belirleyen Atakan Ünüvar ve klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’ye Festival Ödül Gecesi’nde verilecek.

27.İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 14 Mart Cumartesi günü 10.30’dan itibaren Biletix web sitesi, Biletix çağrı merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix perakende satış noktaları ile hizmet bedeli eklenmeden İKSV Ana Gişe’den (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışa çıkıyor. İKSV Ana Gişe, genel satış özelinde 15 Mart Pazar günü de açık olacaktır. 14-21 Mart tarihleri arasında 27. İstanbul Caz Festivali biletleri, tüm Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirimli.

Gregory Porter

Derin ve yoğun sesiyle sahneye çıktığı anda havayı değiştirip, ortamı ısıtan bir isim Gregory Porter. Kusursuz vokal tekniğinde sadece caz değil soul ve gospel türlerinin de etkisini yakalamak mümkün. Sanatçının babasız geçen zor çocukluk döneminde ailesinden edindiği gospel geleneğiyle içe kapanık ruh halinin inşa ettiği müzikal karakteri; idolü Nat King Cole’ün mirasından gelen ağırbaşlı ve özgüvenli tonla belirginleşiyor. Şarkı söylemeye başladığı küçük caz kulüplerinden iki Grammy Ödülü’ne uzanan parlak kariyeriyle Amerikalı sanatçı Gregory Porter İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez, 7 Temmuz Salı akşamı Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnede olacak.

FOALS

İstanbul Caz Festivali’nin türler arası geçişlerinden birine bu yıl da tanıklık edeceğiz. Indie rock müziğin sıkı isimlerinden, 2000’li yıllar rock soundunu new wave ve progressive ile destekleyen, math rock gibi alternatif janrları ustalıkla filtreleyerek kullanan Foals, Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Coachella, Glastonbury ve Roskilde gibi birçok festivalde sahne alan ekip, sahne enerjisiyle kendine hayran bırakıyor. Grup heyecanlarının kaynağını “Her konseri son konserimiz gibi çalmak” sözleriyle anlatıyorlar. Festivalin kapanışını yaparken yazın en yüksek sesli ve unutulmaz gecelerinden biri yaşanacak.

Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian Mcbride - Brian Blade

A MoodSwing Reunion

Bir dönem caz müziği enstrümanlarıyla tanımlayan 4 isim saksofonda Joshua Redman, piyanoda Brad Mehldau, basçı Christian Mcbride ve davulcu Brian Blade. Her biri müzik kariyerinde tepe noktada yer alan, onlarla çalmak için müzisyenlerin sıraya girdiği bu dahiyane dörtlü birlikte çaldığında ortaya çıkan zengin, sofistike ve bluesvari melodilerden etkilenmemek mümkün değil. Saksofoncu Joshua Redman’a Moodswing albümünde ona eşlik ustalarla Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda eşine zor rastlanacak bir konserle sahnede olacak.

Festival Ödül Gecesi

İstanbul Caz Festivali, yıllar boyu süren müzik kariyerlerindeki eşsiz üretimle caz müziğe katkıda bulunan önemli isimlere Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sunmaya devam ediyor. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası’nın en eski vokallerinden mandolinden piyanoya birçok enstrümanın ustası olsa da özellikle ses sanatçılığıyla tanınan Atakan Ünüvar ile Peter Pannke, Anouvar, Craig Harris gibi isimlerle sahne paylaşan, eşsiz stiliyle klarnet sanatçısı Barbaros Erköse’nin ödüllerini alacağı bu gecede, şapkalar bir kere daha caz müziğin ustaları için çıkarılacak. Gecenin devamında swing ve manouche müziği ile geleneksel Türk müziğini ustalıkla harmanlayan “Manouche a La Turca” projesi ile Bilal Karaman ve ekibi sahnede olacak.

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası feat. Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün, Sibel Köse

İstanbul Caz Festivali’nin ilk yıllarından beri caz müzik dinleyicisiyle buluşan, ülkemizin başarılı ve seçkin müzisyenlerinin bir araya gelmesiyle oluşan TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile bir kere daha sahnede olacak. 30 Haziran Salı akşamı Sultan Park Swissôtel The Bosphorus’da gerçekleşecek performansa eşlik edecek konuk isimlerden her biri de caz müziğin öne çıkan kadın sanatçıları olacak. Gecede, zengin ve derinlikli yorumu ve doğaçlama yeteneğiyle öne çıkan yorumcu Sibel Köse, besteci, piyanist, vokalist ve aynı zamanda bir eğitimci de olan Selen Gülün ile kuşağının iki genç ve başarılı temsilcisi piyanist ve güçlü vokaliyle dikkatleri çeken Ece Göksu ile caz piyanisti ve besteci Eda And da sahnede olacak. Sahnede toplam 22 müzisyen yer alacak.

Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis

3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall

Balkanlardan Mezopotamya’ya bu toprakların özgün ezgileri ve danslarını aslını kaybetmeden yaşatıyorlar. Yüzlerce yıllık hikâyeleri, yirmi yedi senedir İstanbul’dan Avustralya’ya, Fas’tan Avrupa’ya dünyanın her köşesine taşıyorlar. İsmiyle müsemma Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba Yunanistan’dan neyzen Harris Lambrakis ile Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni, cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik edecek.

Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH

27.İstanbul Caz Festivali’nde 4 Temmuz Cumartesi günü, Beykoz Kundura’da 16.30 başlayacak program festival havasıyla günden geceye yayılacak. Gecenin yıldız ismi, festivalde durmadan dans edilecek gecelerden birine tanıklık edeceğimiz bir performansla Kutiman olacak. İsrail’den dünyaya açılıp, ritim yaratma ve yakalamadaki ustalığıyla öne çıkan Kutiman’ın sahneden dinleyicilere de bulaşan düşmesi zor bir enerjisi var.

Kapı açılışından sonra Beykoz Kundura’nın yeni mekanı Kundura Sahne’de genç ve yenilikçi caz müzisyenlerinin konserleri ile başlayacak etkinliğin ilk bölümü, film gösterimleri ve meditasyon etkinlikleriyle zenginleşecek ve Beykoz Kundura’nın değişik alanlarına yayılacak. Bu konser British Council’ın WOW Istanbul Dünya Kadınlar festivali 2020 ve Beykoz Kundura’nın değerli iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Enrico Pieranunzi Trio “Fellini Jazz”

27.İstanbul Caz Festivali’nde izleyeceğimiz usta isimlerden biri, 70 yaşındaki piyanist Enrico Pieranunzi’ye davulda Mauro Beggio ve kontrbasta Luca Bulgarelli’nin yer aldığı üçlüsü eşlik edecek. Müzik kariyeri boyunca kendi adıyla ve Chet Baker, Lee Konitz, Marc Johnson, Joey Baron gibi müzisyenlerle 70’i geçen albüm kaydeden, ünlü İtalyan sanatçı caz dünyasının öncü karakterlerinden biri.

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra

Manchester kökenli müzisyen Matthew Halsall’un trompetnin tonu, insanın içini yumuşatan ve beklenmedik bir sakinlik hissi veren yaz yağmuru gibi… Spiritüel caz müzik olarak tanımlanan tınılarına kulak vermek için güzel bir yaz akşamından daha iyi bir seçenek düşünmek de zor doğrusu! 7 Temmuz akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda onu ve kurduğu plak şirketiyle aynı ismi taşıyan ekibi The Gondwana Orchestra’yı dinlemek İstanbul Caz Festivali’nin ender anlarından biri olacak. ‘Savunmasız, açık ve özgür’ olarak tanımladığı müziğinde Japonya’ya yaptığı meditatif seyahatlerin etkisi büyük.

Gün ışığında ya da akşama doğru bir Caz Vapuru deneyimi

İstanbul Caz Festivali dinleyicisiyle uzun bir süre sonra geçen yıl tekrar buluşan Caz Vapuru, bu yıl da İstanbul Boğazı’nı denizden turlayarak, ferah bir müzik deneyimi yaşamak isteyen yolcularını bekliyor. Üstelik festival izleyicilerinin en secdiği etkinliklerden Caz Vapuru bu tek değil; matine ve suare olmak üzere iki kez seferde olacak! Gün ışında, aydınlık ve enerjik bir turu tercih etmek ya da akşam saatlerinde başlayacak seferde gün batımına tanık olurken yıldızlar altında caz tınılarının keyfine varmak mümkün olacak.

Monsieur Periné

Kolombiya’nın sıcak caz ritimleriyle karışan Latin popu sadece egzotik bir davetten çok daha fazlasını sunuyor. Kahvesi ve salsa topluluklarıyla meşhur Kolombiya’dan Monsieur Periné şarkılarında kültürel kimliğin yanı sıra anılar, şiirler ve coğrafyalarından aldıkları ilhamla dans var! Müzik yapmanın yollarını ararken tanışıp düğünler ve kutlamalarda sahne alan ikilinin renkli ve güçlü performansına kayıtsız kalmak hayli zor. Encanto Tropical albümleriyle 2019 Latin Grammy’de üç dalda aday gösterilen ekibin, Esma Sultan Yalısı’nın boğaza karşı ferah ortamında sunacağı performansta dans etmeden durmak kolay olmayacak!