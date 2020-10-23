29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Zorlu PSM’de özel göster

Müzisyen, sunucu, hikaye anlatıcısı ve sanatçı Pınar Ayhan’ın kaleminden hayata geçen belgesel niteliğindeki “Kemal”de, yetenekleri, hayalleri, özlemleri, kalp kırıklıkları, bilinenleri ve bilinmeyenleriyle Mustafa Kemal Atatürk, seyirciye müzikal unsurlarla anlatılıyor. Ayhan; piyano, viyolonsel, perküsyon gibi Batı müziği enstrümanlarının yanı sıra, bağlama ve klarnet gibi bu toprakların çalgılarıyla zenginleştirilmiş bir orkestra eşliğinde güçlü sesiyle anlattığı öykülerin şarkılarını ve türkülerini de seslendiriyor.

Temsilde Atatürk’ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları paylaşılacak.

Anlatılan hikayelere ait; video görüntüleri, mektuplardan alıntılar, daha önce hiç görülmemiş, orijinal fotoğraflar barkovizyon aracılığıyla izleyiciye sunularak bambaşka bir boyut kazandırılan performansta aynı zamanda bir ülkenin varoluş öyküsü anlatılıyor. Mustafa Kemal’in yaşam öyküsünden az bilinen kesitler, doğru bilinen yanlışlar, çok iyi bilinen ama üzerine fazla düşünülmeyen yanlar; Kemal’de görsel işitsel bir şölene dönüşüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve coşkusuna yakışır bu müzikal belgeseli, Pınar Ayhan’ın güçlü sesi ve oyunculuğuyla izleme fırsatını kaçırmamak için 29 Ekim’de Zorlu PSM’de yerinizi almayı unutmayın.