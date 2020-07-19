39. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma heyecanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması heyecanı, 17 Temmuz Cuma akşamı başladı. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. Yarışmanın ilk gününde yönetmenliğini Hacı Orman’ın yaptığı Körleşme ve Ahmet Toğaç’ın yönetmenliğini yaptığı Kulak Misafiri gösterildi. Gösterimin ardından İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Ayan katılan film ekipleriyle söyleşti.

Bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleşecek İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümü kapsamında 17-28 Temmuz tarihlerinde SSM’nin boğaz manzaralı terasına kurulan açık hava sinemasında, her gece 21:00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film gösterimi yapılacak; filmler filmonline.iksv.org adresinden de çevrimiçi izlenebilecek. Filmler ve gösterim çizelgesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye filmonline.iksv.org sayfasında.

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nin boğaz manzaralı terasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak.

ULUSAL YARIŞMA

39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri bu yıl yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında toplanıyor. Ulusal Yarışma jürisinin diğer üyeleri yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı. 39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma’da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak.

Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

En İyi Film’e 200.000 TL, Onat Kutlar anısına verilecek Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yapımcısına İKSV tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Yönetmen’e Anadolu Efes tarafından 50.000 TL verilecek. En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu 10.000'er TL ile ödüllendirilecek. En İyi Senaryo Ödülü bu yıl Axolotl tarafından 10.000 TL para ödülü ile desteklenecek. En İyi Özgün Müzik Ödülü, bu yıl LU Records tarafından 5.000 TL para ödülü ile desteklenecek.

Ulusal Yarışma’da yer alan filmler:

Bina / Orçun Behram

Plaza / Anıl Gelberi

Nasipse Adayız / Ercan Kesal

Körleşme / Hacı Orman

Ceviz Ağacı / Faysal Soysal

Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

Topal Şükran’ın Maceraları / Onur Ünlü

Uzak Ülke / Erkan Yazıcı

Şair / Mehmet Emin Yıldırım

Bilmemek / Leyla Yılmaz

Soluk / Özkan Yılmaz

ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yer alıyor. Yarışmanın jürisinde kısa film yönetmenleri Konstantina Kotzamani ve Gökalp Gönen ile oyuncu Boran Kuzum yer alıyor. Jürinin seçeceği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 5.000 TL ile ödüllendirilecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmler:

Göremediğimiz Tüm Işıklar / Şeyhmus Altun

Bir Yazdan İzlenimler / Ayça Çiftçi

Siyah Güneş / Arda Çiltepe

Ahtapot / Engin Erden

Evde Yok / Murat Emir Eren

CemileSezgin / Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Yağmur Olup Şehre Düşüyorum / Kasım Ördek

#21xoxo / Sine Özbilge, İmge Özbilge

Free Fun / Fehmi Öztürk

Yolcular / Farnoosh Samadi, Ali Asgari

Büyük İstanbul Depresyonu / Zeynep Dilan Süren

Kulak Misafiri / Ahmet Toğaç

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

2012 yılında kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek.

Festivalin Türkiye Sineması bölümünde yer alan uzun metrajlı kurmaca 6 ilk film bu ödüle aday. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve müzisyen Ahmet Kenan Bilgiç yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak filmler: