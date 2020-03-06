4. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması başlıyor

7 Mart’tan itibaren, bir hafta boyunca, İstanbul’un şehir merkezinde bulunan Notre-Dame de Sion Fransız Lisesinin Konser Salonu’nda düzenlenecek yarışmanın sınavlarına katılacaklar.

Finalde adaylara, orkestra şefi ve jüri başkanı Vahan Mardirossian yönetimindeki Orchestra’Sion eşlik edecektir.

4.İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması'nın önemli bir yeniliği Türk besteci Ali Darmar’ın özel olarak bestelediği çağdaş bir eserin üçüncü aşamada zorunlu bir parça olarak yarışma programında yer almasıdır. Bu eseri en iyi yorumlayan yarışmacı Ali Darmar Ödülü’nü kazanacaktır.

Kazananlara ödülleri 14 Mart Cumartesi akşamı saat 21.00’de Cemal Reşit Rey salonunda düzenlenecek gala gecesinde takdim edilecektir. Gala Gecesi TRT Müzik kanalında yayınlanacaktır.

Yarışma Programı:

Birinci Aşama:

- 7 Mart 2020 Cumartesi, saat 14.00-17.20)

- 8 Mart 2020 Pazar, saat 14.00-17.20

- 9 Mart 2020 Pazartesi, saat 14.00-16.40

İkinci Aşama:

- 10 Mart 2020 Salı, saat 14.30-18.00

- 11 Mart 2020 Çarşamba, saat 14.30-18.00

Üçüncü Aşama:

- 12 Mart 2020 Perşembe, saat 10.45-13.00 / 14.30-17.45

Orkestra ile Final:

- 13 Mart 2020 Cuma, saat 15.00-17.00

CRR’de Gala Gecesi:

- 14 Mart 2020 Cumartesi, saat 21.00

4.İstanbul Orchestra'Sion - Uluslararası Piyano Yarışması'nın Jürisi:

Vahan Mardirossian (Jüri Başkanı), Toros Can, Jean-Yves Clément, Olivier Moulin, Ratimir Martinovic, Gülsin Onay, Pierre Réach