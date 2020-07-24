4 yaşında ilk şiir kitabını çıkarıyor

Britanya’da yaşayan 4 yaşındaki şair bu yılki politik yazın alanında Orwell Ödülü’nü kazanan şair ve yazar Kate Clanchy tarafından keşfedildi.



Reading Üniversitesi edebiyat bölümünde öğretim görevlisi anne Yasmine Shamma ve Clancy mültecilere şiir öğretilen bir proje sayesinde tanıştı.



Nadim’in şiirlerini okuyan ve beğenen Clanchy sosyal medya hesabından bazılarını paylaştı. Şimdiden ünlü olan küçük şair, henüz okuma yazmayı yeni öğrendiği için bazı şiirleri annesine dikte ettiriyor.Walker Books Yayınevi ile anlaşan Nadim’in kitabı önümüzdeki yıl çıkacak. Yayınevi bu kadar küçük bir çocuğun böylesine büyülü dizeler yazabilmesinden çok etkilendiğini belirtti. Özellikle doğa hakkında şiirler yazmayı sevdiğini ve şiirleri bir kitapta olacağı için mutlu olduğunu belireten Nadim “Kitap çıkınca bana da bir tane verir misiniz?” diye sorduğu öğrenildi.