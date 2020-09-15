48. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri herkese açık

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak yayımlanacak Açılış Konseri ile başlayacak. Festival kapsamındaki 20 konserin tümüne ise festivalin dijital platformu online.iksv.org/muzik adresinden erişmek mümkün olacak.

Pandemi sebebiyle bu yıl programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı 48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluşacak. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda, COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserin kaydı 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’den itibaren İKSV YouTube kanalında erişime açılacak; tüm Türkiye’den ve dünyadan ücretsiz izlenebilecek.