48. İstanbul Müzik Festivali Sonbahar'da dijital ortamda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve formatı belirlendi. Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanırken küresel COVID-19 salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiği duyurulan 48. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortam üzerinden buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında gerçekleşecek izleyicili bir konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak. Festival programındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından sanatseverlere ulaşacak.

48.İstanbul Müzik Festivali konserlerinin çekimleri, aralarında Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu isimlerle, hem İstanbul’daki hem de Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda sürüyor. Kayıtlar, İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda; Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival, programındaki konserleri yüksek görüntü ve ses kalitesiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.

Açılış Konseri, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve keman sanatçısı Emre Engin’den

48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleşti. COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluştu. Konserin video kaydı, sonbaharda gerçekleşecek festivalin dijital programında izlenebilecek.

İstanbul Müzik Festivali 48. yılında bir ilki gerçekleştiriyor

Pandemi dönemindeki fiziksel mesafelenme günlerinde tüm destekçileriyle birlikte müziğin birleştirici gücüne inanmayı sürdüren İstanbul Müzik Festivali, 48. yılında bir ilki gerçekleştirerek “Festival Orkestrası”nı kuruyor. Deneyimli şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşacak Festival Orkestrası, müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirecek. Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası, 48. İstanbul Müzik Festivali dâhilinde gerçekleşecek ilk konserinde farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir programla müzikseverlere ulaşacak.

Festival, Beethoven’ın 250. Doğum Yılını Kutluyor

48. İstanbul Müzik Festivali, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak. Bestecinin ikonik eserleri, ondan esinlenen yeni projeler ve yeni eser siparişlerinin yer aldığı 48. İstanbul Müzik Festivali programına dair detaylar ve bilet bilgileri Ağustos ayı içinde duyurulacak.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin Destekçileri

48. İstanbul Müzik Festivali, pek çok gösteri sponsorunun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Gösteri sponsorları arasında Borusan Holding, Tekfen Vakfı, Mercedes-Benz Türk A.Ş./ Mercedes-Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., STONELINE, Nobel İlaç, bluechip Creative Events, Berrin Erengül, Elvan Tuğsuz Güven, Eva Barlas ve Işıklar Holding yer alıyor.

Tekfen Vakfı, festivale 2019-2022 Festival Açılış Konseri Orkestrası olarak Tekfen Filarmoni Orkestrası ile destek veriyor.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ise Eğitim Destek Fonu Sponsoru olarak festivali destekliyor.

48. İstanbul Müzik Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, T.C. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından da destekleniyor.

Festival ayrıca Avusturya Kültür Ofisi, BTHVN2020, Beethoven Pastoral Project, Biletix, Boğaziçi Üniversitesi, Borusan Sanat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Saint Esprit Katedrali, Süreyya Operası, Türkiye Ermeni Katolikleri Patrikliği, Wonderfeel Festivali, Hollanda Konsolosluğu ve The Performing Arts Fund NL işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Festivale İKSV’nin Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV Resmi Konaklama Sponsoru The Marmara Collection, Sigorta Sponsoru Zurich Sigorta ile servis sponsorları Amerikan Hastanesi, Navitas, GFK ve AGC de destek veriyor.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin afiş kampanyasının tasarımı Geray Gencer; illüstrasyonu ise Müjde Polatkan tarafından hazırlandı. Kampanya süreci; Pemra Ataç, Uğurcan Ataoğlu ve Kenan Ünsal’dan oluşan tasarım danışma kurulu tarafından yönetildi. Kampanya videomuzu ise Animasyon Cumhuriyeti hazırladı.