49. İstanbul Müzik Festivali açık hava mekânlarda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen İstanbul Müzik Festivali bu yıl 49. kez, 3–21 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programındaki tüm konserler, pandemi önlemleri altında, tamamen açık hava mekânlarda gerçekleştirilecek. Elli yıla yaklaşan tarihinde ilk kez tamamen açık havada gerçekleşecek festival, bu açıdan müzikseverlere “başka bir klasik müzik deneyimi” yaşatacak. Türkiye ve yurtdışından solistler, topluluklar ve orkestraları ağırlayacak 49. İstanbul Müzik Festivali’nin teması ve programı ise Nisan ayında açıklanacak.

Festivalin Onur Ödülü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’a, açılış töreninde sunulacak

Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Prof. Dr. Cihat Aşkın, gerçekleştirdiği sanatsal çalışmalarla Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür elçisi... Dört kıta ve 51 ülkede sayısız konserler vererek festivallere katılan, radyo, TV kayıtları, konferansların yanı sıra atölye çalışmaları gerçekleştiren Aşkın, yerel ve evrensel sanatın ürünlerini dünyanın önde gelen sanatçılarıyla birlikte, dünya seyircisiyle paylaştı. Ayrıca, eğitim ve sanat alanında kurumsallaştırdığı oluşumlarla çokyönlü ve uluslararası bir sanatçı olarak takdir gördü. Ayhan Turan, Rodney Friend, Yfrah Neaman, Igor Oistrakh ve Ruggierro Ricci gibi ustalarla çalışma imkânı bulan Aşkın, 11 yaşından bu yana verdiği konserlerle uluslararası bir keman virtüözü olarak tanındı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Royal College of Music ve City University’de eğitim çalışmalarını tamamlayarak yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül alan Aşkın’a, Roma Foyer des Artistes, The Kennedy Center / Altın Madalya ödülleri ve Buenos Aires “Onur Nişanı” takdim edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MİAM), Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) ve Aşkın Ensemble’ın, ayrıca İstanbul Oda Orkestrası’nın kurucusu olan Aşkın, besteci olarak da çalışmalarına devam etti. Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada jüri üyeliği yapan Cihat Aşkın, Kreutzer’in 42 Etüd’ünü ve Bach’ın 6 Solo Sonat ve Partita gibi yapıtlarını kaydetti. Sanatçının kayıtları, Kalan Müzik’in yanı sıra Warner Classics, Meridien, CPO, Marco Polo ve Naxos firmalarında da yayımlandı.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Letonyalı besteci Pēteris Vasks’a verilecek

2020 yılında İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi üzerine Pēteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6 eserinin pandemi sebebiyle ertelenen Türkiye prömiyeri, bu yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek. Vasks’a ödülü 49. İstanbul Müzik Festivali’nde gerçekleşecek bu konser öncesinde verilecek.

1946’da Letonya’nın Aizpute kentinde doğan Pēteris Vasks, müzik eğitimine Aizpute’deki yerel müzik okulunda başladı. Daha sonra ilk bestelerini yaptı ve Riga’daki Emīls Dārziņš Müzik Okulu’nda kontrbas üzerine eğitim gördü (1959–64). Sovyet Ordusu’ndaki bir yıllık askerlik hizmetinden önce, 1970’e kadar Vilnius Litvanya Konservatuvarı'nda Vytautas Sereika ile kontrbas çalışmalarını sürdürdü. Orkestra kariyeri, Letonya Filarmoni Orkestrası, Litvanya Filarmoni Oda Orkestrası, Letonya Radyo ve Televizyon Orkestrası dâhil olmak üzere çeşitli senfoni ve oda orkestralarının bir üyesi olarak 1961’de başladı. Vasks, 1973–1978 yılları arasında Riga’daki Letonya Müzik Akademisi’nde Valentin Utkin ile kompozisyon eğitimi aldı. Sonraki yıllarda Salacgrīva, Zvejniekciems und Jelgava’da müzik öğretmenliği yaptı; 1989’da Riga’daki Emīls Dārziņš Müzik Okulu’nda kompozisyon dersleri vermeye başladı. 1996’da Stockholm Yeni Müzik Festivali'nin “başbestecisi” olarak atandı ve Alfred Toepfer Vakfı’ndan Herder Ödülü ve Baltık Meclisi Ödülü’ne layık görüldü. Letonya Büyük Müzik Ödülü’nün sahibi olan besteci, 1994'te Letonya Bilimler Akademisi onur üyesi ve 2001'de Stockholm’deki İsveç Kraliyet Müzik Akademisi üyesi oldu. 2002'de Riga’da bulunan Letonya Kültür Akademisi’nin fahri senatörlüğüyle onurlandırılan Vasks, 2005’te keman konçertosu Distant Light ve 2. Senfoni kayıtları ile Cannes Klasik Ödülü’nü aldı. Besteci 2016’da Letonya Cumhuriyeti Devlet Kültür Ödülü’ne ve 2019’da Letonya Devlet Başkanı’nın takdim ettiği onur diplomasına layık görüldü.

Pēteris Vasks, Sovyet dönemi boyunca, inançları ve düşünceleri nedeniyle şiddetli baskıya maruz kalmasına rağmen yapıtları oldukça hızlı bir biçimde yayıldı ve kabul gördü. Koro müziği, Vasks’ın yapıtları içinde büyük önem taşır; enstrümantal yapıtları ise dünya çapında tanınmış müzisyenler tarafından icra edilir ve koreograflar tarafından sıklıkla kullanılır. Vasks’ın besteleri Letonya müziğinin arkaik ve folklorik unsurlarını birleştirir ve bunları çağdaş müziğin diliyle dinamik ve zorlu bir ilişki içine yerleştirir. Ancak bestecinin niyeti, doğanın tamamen şiirsel bir övgüsü ya da gösterişli tonunun resmini çizmek değil, müzik diliyle insan ve doğa arasındaki karmaşık etkileşim ve hayatın güzelliği gibi temaları işlemek ve aynı zamanda gerçekleşmesi oldukça yakın olan ekolojik ve ahlaki tahribata işaret etmektir. Bestelerinde sıklıkla kişisel yaşam öyküsüne ve Letonya halkının yaşadığı acılara atıfta bulunur.