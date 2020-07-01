5 yeni şiir

Yapı Kredi Yayınları’nın iki aylık edebiyat dergisi kitap-lık’ın Temmuz - Ağustos sayısında Nâzım Hikmet’in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri yer alıyor. Yapı Kredi Yayınları editörlerinin TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmaları sırasında bulunan “İstanbul’da 1 Mayıs”, “Beyanname”, “Gecenin Penceresinde”, “İtiraf” ve “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” adlı şiirler arşivin 1925 tarihli belgeleri arasında bulundu. Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla, aynı bloktan koparılmış kareli sayfalara yazılan şiirler 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış.



Dergide şairin editörü Banu İşlet’in de bir sunuş yazısı bulunuyor. İşlet, yazısında Nâzım Hikmet’in şiirlerinin yeni bir editörlükle yayına hazırlandığını da müjdeliyor.













Başkasının el yazısıyla





1991 yılında Rusya Devlet Siyasi ve Sosyal Tarih Arşivi (RGASPİ) tasnifiyle; Komünist Enternasyonal-Komintern ve onun milli şubelerinin ve Türkiye Komünist Partisi’nin 1919-1943 arası dönemine ilişkin belgeleri kullanıma açılmıştı. Kuruluş halindeki Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın ve Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün de katkılarıyla, burada bulunan Türkiye’ye ilişkin belgelerin mikrofilmlerini alnmış ve 1999’da dijital ortama aktarılmıştı. Ardından bu belgeler TÜSTAV Komintern Arşivi olarak Türkiye’de araştırmacılara sunulmuştu.



Yapı Kredi Yayınları editörleri TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmaları sırasında Nâzım Hikmet’in daha önce yayımlanmamış bazı şiirlerine ulaştılar. Bu şiirler, Nâzım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla (eski yazıyla) yazılmış sayfalar halinde, 1925 tarihli belgelerin arasında bulundu. Beş şiir aynı el yazısıyla, aynı bloknottan koparılmış kareli sayfalara yazılmış. Sayfalar 1’den 6’ya kadar, birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmış. Son sayfada yer alan şiir dışındaki diğer dört şiir daha önce yayımlanmamış. Bunlar sırasıyla “İstanbul’da 1 Mayıs”, “Beyanname”, “Gecenin Penceresinde” ve “İtiraf” adlı şiirler. Son sayfada bulunan “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” adlı şiir ise, Nâzım Hikmet’in “Bütün Şiirleri”nde “Biz-Hayatımız-Yaptığımız İş” adıyla yer alan şiirin son dizelerini oluşturuyor.



‘İtiraf’





İ-çim-de

içimde...

Gözlerinden,

alev, kurum, duman

fışkıran

kudurmuş bir canavar

var...



Şim-şek Yıl-dırım ol

çatlatıyor

yüz milyar kilometre ileri

atlatıyor…

Ben!

Neden?!

Eyfel kulesi bacaklarımı

Senn Pol kilisesinin kubbesine dayayıp

Amazon kollarımla

Afrika kıtasını

çürük bir yumurta gibi

Sıkmak, ezmek

istiyorum.

Himalaya tepelerinde

yıldızları,

birer, birer tutup

avuç, avuç

ağzıma doldurup

aç midemi doyurduktan sonra karşına

bir koca

Asya heybetiyle gelmek

istiyorum…

Deli

Deli

beynin

bereli.

Bereli

beynimi

yanaklarının

kızıl

ateşleriyle sarmak…

Dudaklarından

şakır, şakır

akan

kızıl iksiri

bir yudumda* içmek

belinin kemiklerinde

çatırtılarla kilitleyip

sarılmak

sarılmak

bulanan

buğulanan

gözlerimin

dumanlarını

kollarımın arasında

salyalarınla silmek istiyorum

buselerini çaldığım

kadın.

Moskova: 21 Nisan