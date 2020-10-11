72 yıllık fuar ilk kez online

Her yıl Almanya’nın Frakfurt şehrinde düzenlenen ve dünyanın en büyük kitap fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl pandemi sebebiye 14-18 Ekim tarihleri arasında ilk kez dijital ortamda gerçekleşecek. Fuar kapsamında düzenlenecek konferanslar, toplantılar, kitap tanıtımları ve konuşmalar ücretsiz bir şekilde yapılacak. Ayrıca fuar kapsamında geliştirilen ve önceki günlerde başlayan telif hakları üzerine yapılan “Frankfurt Right” kapsamında ise katılımcı yayıncılar, temsil ettikleri kitapları, ücretsiz olarak oluşturduğu bir profille daha fazla yayıncıyla buluşturabiliyor. Frankfurt Kitap Fuarı’nın dijitalleşmesinin etkilerini ve yayıncıların önceki günlerde başlayan toplantılarından yola çıkarak deneyimlerini Türkiye’den katılacak edebiyat ajanları ile konuştuk.



Beste Bal (Kovan Ajans): ‘Neredeyse sıfır maliyetle katılıyorlar’



Kitap fuarında sadece birbirimize basılı kitap sunmuyoruz. Yayımlanmamış kitapları bile sunabiliyoruz. Aslında orada önemli olan içerik. 2021 yılında yayımlanacak bir kitabın telif hakkını da satabilirsiniz. Bu anlamda bizi çok etkilemiyor. Ancak orada fiziksel olarak buluşma imkanımız var ve fiziksel buluşmanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Bizim için en önemli şey o. Bu sene fuarda online olan tüm etkinlikler ücretsiz. Çünkü Almanya’daki yerel yönetimler ve sponsorlar bunu desteklemiş ve hibe ayırmış. Yayıncılar belki büyük maliyetlerle katılacakları kitap fuarına, sanal olmasıyla neredeyse sıfır maliyetle katılıyorlar. Tek yapması gereken platforma kayıt olup kendi profiline uygun alışveriş içerisinde bulunabileceği yayıncıları bulmak ve onlarla eşleşmek. Orada kitap sergilemek için alan da veriliyor. Sadece birebir görüştüğün insanlar değil seninle hiç görüşmemiş biri de profiline girdiği zaman senin hangi kitapları temsil ettiğini görebiliyor. Bu güzel bir şey.



Burcu Ünsal Çeküç (Kalem Ajans): ‘Fiziki fuarlara ihtiyacımız var’



Festival ve kitap fuarlarının internetten yapılması ile birlikte dünya iyice küçüldü. Uluslararası kitap fuarlarında her yıl benzer yüzler görmeye alışkınız. Ancak internete taşınan toplantılarla birlikte yeni yayıncılara da temas etme şansımız oluyor. Ancak sanal buluşmaların fuarların yerini tutması mümkün değil. Kitap fuarlarının belki de en güzel yanı koridorlarda dolaşırken tesadüfen karşılaştığınız ve çok beğendiğiniz kitaplar oluyor. Pandemi sonrasında yayıncılık sektörü sanıyorum internet üzerinden yapılan toplantılara daha aşina olacak ve bu tip toplantılar iyice sıradanlaşacak. Ancak fuarların sanal bir şekilde düzenlenmesi pek mümkün değil. Yayıncılık sektörünün paydaşları olarak edebiyat üzerine konuşmak, sevdiğimiz bir eser üzerine ya da yeni bir akımla ilgili fikir alışverişinde bulunmak işin zevkli yanı. Fiziki fuarlara da bu paylaşımlar için ihtiyacımız var.



‘Etkilerini gelecek gösterecek’





Amy Spangler (AnatoliaLit Ajans):

Normalde bir haftada bitecek görüşmeler, 4-6 haftaya yayıldı. Mesela Frankfurt’a gelemeyen birçok insanla her ne kadar sanal ortamda da olsa bu vesileyle görüşmüş oluyoruz. Ayrıca yıllardır yazıştığımız bazı insanların yüzünü de ilk defa görmüş olduk bu sayede. Kitap tanıtımlarının hem internet ortamında canlı hem video kaydı aracılığıyla yapılması da bir yenilik. Ne kadar etkili olduğunu zaman gösterecek. Kısaca genel olarak bu değişimin olumlu da olumsuz tarafları olduğunu düşünüyorum. Zoom görüşmelerinin fazlalığının yorması dışında bizi nasıl etkilediğini söylemek için henüz erken. Frankfurt’ta bizzat bulunmanın verdiği heyecanın, dünyanın dört bir tarafından gelen eski ve yeni arkadaşlarla canlı temasın eksikliğini hissettiğimizi söyleyebilirim.