8 Mart'ta kadınlar şarkılarını DasDas'ta söylüyor

Birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan DasDas, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmuyor ve başarılarıyla herkesin kalbini fetheden 6 kadın müzisyeni, 8 Mart Pazar günü müzikseverlerle buluşturuyor. Sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Gülinler, kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği şarkılarıyla Güneş Özgeç, başarısını gerek Türkiye’de gerek yurtdışında verdiği konserlerle taçlandıran İdil Meşe, farklı sesiyle dikkatleri üstüne çeken Nilipek., üretkenliğiyle herkesin takdirini kazanan Nova Norda ve güçlü vokaliyle Selin Sümbültepe, akustik performanslarıyla bu yılki Dünya Kadınlar Günü’nü daha da anlamlı kılacak.

Anadolu Yakası’nda kültür, sanat ve eğlencenin kalbi haline gelen DasDas, güçlü ve başarılı kadınlara destek vermeye devam ediyor. Müzik alanında başarılarıyla kendilerini kanıtlamış önemli kadınları bir araya getirerek Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayacak.