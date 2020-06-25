25.06.2020 - 07:00 | | DIÅž HABERLER SERVÄ°SÄ° Â
Abdülhamidâ€™in eÅŸyalarÄ± Parisâ€™te açÄ±k artÄ±rmada
OsmanlÄ± SultanÄ± Ä°kinci AbdÃ¼lhamidâ€™in birbirinden deÄŸerli ÅŸahsi eÅŸyalarÄ±, 27 Haziranâ€™da Fransaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Parisâ€™te aÃ§Ä±k artÄ±rmaya Ã§Ä±karÄ±lacak.
â€˜FauveParisâ€™ mÃ¼zayede evi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lacak en Ã¶nemli eÅŸyanÄ±n AbdÃ¼lhamidâ€™e ait paha biÃ§ilmez bir dolap olduÄŸu ifade ediliyor. Habsburg Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda Ã¼retilen ve dÃ¶nemin Ã¶nemli kiÅŸileri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bu dolaplarÄ±n, deÄŸerli eÅŸyalarÄ±n sergilendiÄŸi bir nevi vitrin gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. FildiÅŸinden yapÄ±lan dolabÄ±n aÃ§Ä±k artÄ±rmada 500 bin Euroâ€™ya alÄ±cÄ± bulmasÄ± bekleniyor. Koleksiyonda ayrÄ±ca OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Ä°znik Ã§inisi vazo ve tabaklar da yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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