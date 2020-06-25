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25.06.2020 - 07:00 | | DIÅž HABERLER SERVÄ°SÄ° Â

Abdülhamidâ€™in eÅŸyalarÄ± Parisâ€™te açÄ±k artÄ±rmada

OsmanlÄ± SultanÄ± Ä°kinci AbdÃ¼lhamidâ€™in birbirinden deÄŸerli ÅŸahsi eÅŸyalarÄ±, 27 Haziranâ€™da Fransaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Parisâ€™te aÃ§Ä±k artÄ±rmaya Ã§Ä±karÄ±lacak.

Abdülhamidâ€™in eÅŸyalarÄ± Parisâ€™te açÄ±k artÄ±rmada

â€˜FauveParisâ€™ mÃ¼zayede evi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lacak en Ã¶nemli eÅŸyanÄ±n AbdÃ¼lhamidâ€™e ait paha biÃ§ilmez bir dolap olduÄŸu ifade ediliyor. Habsburg Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda Ã¼retilen ve dÃ¶nemin Ã¶nemli kiÅŸileri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bu dolaplarÄ±n, deÄŸerli eÅŸyalarÄ±n sergilendiÄŸi bir nevi vitrin gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. FildiÅŸinden yapÄ±lan dolabÄ±n aÃ§Ä±k artÄ±rmada 500 bin Euroâ€™ya alÄ±cÄ± bulmasÄ± bekleniyor. Koleksiyonda ayrÄ±ca OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Ä°znik Ã§inisi vazo ve tabaklar da yer alÄ±yor.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

Murat DalkÄ±lÄ±ç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!ÅžarkÄ±cÄ± Murat DalkÄ±lÄ±ç yaptÄ±ÄŸÄ± jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aÅŸkÄ±nÄ± her fÄ±rsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan ÅŸarkÄ±cÄ±, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapÄ±lÄ±rken o da masaj yaptÄ±.
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