â€˜FauveParisâ€™ mÃ¼zayede evi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lacak en Ã¶nemli eÅŸyanÄ±n AbdÃ¼lhamidâ€™e ait paha biÃ§ilmez bir dolap olduÄŸu ifade ediliyor. Habsburg Ä°mparatorluÄŸuâ€™nda Ã¼retilen ve dÃ¶nemin Ã¶nemli kiÅŸileri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bu dolaplarÄ±n, deÄŸerli eÅŸyalarÄ±n sergilendiÄŸi bir nevi vitrin gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. FildiÅŸinden yapÄ±lan dolabÄ±n aÃ§Ä±k artÄ±rmada 500 bin Euroâ€™ya alÄ±cÄ± bulmasÄ± bekleniyor. Koleksiyonda ayrÄ±ca OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Ä°znik Ã§inisi vazo ve tabaklar da yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â