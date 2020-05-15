Açlık Oyunları serisinin dördüncü kitabı çıkıyor

Açlık Oyunları takipçilerinin 10 yıldır beklediği, serinin dördüncü kitabı Kuşların ve Yılanların Şarkısı 19 Mayıs’ta DEX tarafından yayımlanıyor. Kitap aynı zamanda Audioteka sesli kitap uygulamasından da dinlenebilecek.

Suzanne Collins’in efsanevi serisi Açlık Oyunları’nın ilk kitabı 2008’de basıldığında gençlik-fantastik kitapları yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamış ve altın çağına yaklaşmıştı. Kitap öyle büyük bir okur kitlesine ulaşmıştı ki, tüm gençler roman kahramanları gibi selamlaşmaya, kahraman Katniss gibi saçlarını örmeye başladılar. Elbette bu durum Hollywood’un dikkatini çekti ve üç kitaplık Açlık Oyunları serisinden 4 gişe rekortmeni film çıkardı.

“Kuşların ve yılanların şarkısını dinlemeye hazır mısın?.. Çok az kaldı!...”

Nihayet serinin dördüncü ve herkesin 10 yıldır beklediği kitabı Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nın okurlarıyla buluşmasına sayılı günler kaldı. Şimdi tüm hikayenin en başına dönüyoruz. Alaycı Kuşumuz Katniss'in katıldığı Açlık Oyunları’ndan çok öncesine...

Başkan Snow’un gençliğine… Başkent’le mıntıkalar arasındaki iç savaşın ardından

Panem’in yeniden kurulduğu günlere, 10. Açlık Oyunları’na… İsyancıların savaşından yeni çıkmış ve mıntıkaları zorlukla dize getirmiş fakir Panem’e…

Aşkla nefret, güçle zayıflık, tercihlerle sonuçlar, geçmişle gelecek ve insan doğasının ezeli zıtlığı iyilikle kötülük üzerine destansı bir hikâye başlıyor.

Yine Suzanne Collins ezber bozuyor ve bu dönemde tekrar alevlenen bir tartışmayı körüklüyor; insanlar kötü mü doğarlar kötü mü olurlar, düzen insanları nasıl ve nereye kadar etkiler? İyilik ve kötülüğün sınırları nerelerde gezinir? Bilim ahlakı toplumsal ahlakın neresine düşer?