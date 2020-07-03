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03.07.2020 - 10:46 |

ADT 9 Eylül'de "Perde" diyecek

Corona virüs salgınından dolayı perdesini kapatıp gösterimlere ara veren Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), sürpriz bir oyunla 9 Eylül Çarşamba akşamı yeniden 'perde' diyecek.

ADT 9 Eylül'de "Perde" diyecek

Antalya Devlet Tiyatrosu'nun (ADT) yönetmen ve oyuncuları, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Antalyalı tiyatroseverleri yeniden bir araya getirebilmek için kolları sıvadı. ADT, 'sürpriz' olarak nitelenen yeni bir oyunun hazırlık çalışmasına başladı.

ADT yönetici ve yönetmenleri, 9 Eylül Çarşamba akşamı prömiyeri gerçekleşecek sürpriz oyunun ardından sahnelenecek diğer oyunları da belirlemek için harekete geçti. Yeni dönemde izlenme rekorları kıran eserlere yer verilecek.

 ADT salonunda oyunların sosyal mesafe kurallarına uyularak izlenmesi için de hazırlık yapılıyor. Normalleşme ile başlayacak yeni sanat sezonu 2021 yılının Mayıs ayına kadar sürecek, izlenecek oyunların isimleri de Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nce onaylanıp açıklanacak.

Videosunu çektiği köpeklerin saldırısına uğradıŞanlıurfa’da bir vatandaş, parktaki ağacın gölgesinde uzanan köpekleri cep telefonuyla çekerken aniden köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar ise saniye saniye şahsın cep telefonunu tarafından kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yaşayan Hakan Dervişoğlu isimli vatandaş, parktaki bir ağacın gölgesinde çimenlerin üzerine uzanan 7 köpeği bir arada görünce cep telefonuna kaydetmek istedi. Cebinden telefonunu çıkaran Dervişoğlu, bir yandan çekim yaparken diğer yandan ise köpeklerle konuşmaya başladı.
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