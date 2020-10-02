‘Af’tan Tokyo prömiyeri

Film, 31 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. ‘Af’ Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne bu sene Türkiye’den seçilen tek yapım oldu. Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.‘Af’ın çekimleri geçen yıl Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki bir dağ köyünde yapıldı.