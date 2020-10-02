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02.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Af’tan Tokyo prömiyeri

Cem Özay’ın yönettiği ilk uzun metraj filmi ‘Af’, 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali ana seçkisine kabul edildi.

‘Af’tan Tokyo prömiyeri

Film, 31 Ekim - 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. ‘Af’ Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne bu sene Türkiye’den seçilen tek yapım oldu. Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.‘Af’ın çekimleri geçen yıl Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki bir dağ köyünde yapıldı.

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