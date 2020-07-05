Afterwork’ten oyunlu sergi

21 Haziran’da yayına giren proje, dijital bir dünya ve oyun konseptinde geliştirildi. Sergide 20 sanatçının eseri yer alıyor. Bir kısmı sergi öncesi davet edilen ve bu sergi için özel olarak işler üreten bir kısmı da opencall duyurusu ile katılan sanatçılardan oluşuyor. Çeşitli illüstrasyon ve 3 boyutlu işlerin yanında sergi için üretilen ‘Yeni Normal’in kuralları da afterwork’ün dilinde ikonlaştırılarak sergi alanında tabelalara yerleştirildi. ‘Yeni Normal’ dünyasını toplumun bilinçaltından beslenerek dijital ortamda yaratmayı amaçlayan proje içerisinde bulunan 20 eserin her birinin önünde toplanması gereken mavi bir nesne var. 20 adet toplandığında oyun bitiyor ve tüm sergi gezilmiş oluyor. (instagram:com/afterwork.aep)