Agatha Christie’nin ismi değişen romanı yayımlandı

2020 yılının başlarında Amerika’da George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı olayların ardından sanat ve edebiyat dünyası kendi içinde eleştiri yapmaya başladı. Geçen yıl ağustos ayında Agatha Christie’nin ailesi ve ajansı ACL’nin aldığı kararla yazarın kitapları ırkçı sayılabilecek bazı kelimelerden arındırılmaya başlandı. İsim değişikliği ile ilgili Agatha Christie kitaplarının Türkiye yayıncılığını üstlenen Altın Kitaplar, “Daha önceleri ‘On Küçük Zenci’ adıyla yayımlanan bu romanı kırıcı dilinden arındırarak yeni bir isimle okura sunmayı uygun buluyoruz” diyerek kitabı “On Kişiydiler” ismiyle yeniden okura sundu.