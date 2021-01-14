Ağızları tatlandıracak online söyleşi

Times Gazetesi tarafından “Dünyanın En İyi 50 Yemek Blogu” arasında gösterilen Cafe Fernando, dünyanın farklı ülkelerinde 250 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor. Aynı zamanda İngilizce ve Türkçe olarak çift dilli hazırlanan ve blogla aynı ismi taşıyan kitapta, Sönmezsoy’un imzası, titizlikle ve onlarca denemenin akabinde hazırlanmış tariflerin yanı sıra fotoğraflarda ve içeriklerde de görülebiliyor.

Cenk Sönmezsoy’un öğrenciyken yurt mutfağında domates soslu makarnayla başladığı Dolce & Gabbana’ya özel tasarladığı Brownie Dantel Giyer’e uzanan bu sıra dışı hikayesini dinlemek isteyen moda, sanat, kitap ve marka tutkunları rafine zevklerin buluşma noktası Boyner’de bir araya geliyor.

Boyner’in Can Yayınları iş birliğinde her 15 günde bir düzenlenmesi planlanan online okur-yazar buluşmaları için Boyner Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.