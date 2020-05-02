Ahmet Güneştekin Biz Bize Sohbetler'de

İlki 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleşecek olan Biz Bize Sohbetler’e dünyaca ünlü Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin konuk olarak katılacak. Söyleşilerin moderatörlüğünü ise Burcu Esmersoy üstlenecek.

Biz Bize Sohbetler’in 3 Mayıs Pazar günü saat 15.00’teki konuğu ise Türk gastronomisinin önde gelen isimlerinden Ömür Akkor olacak.