02.05.2020 - 17:45 |
Ahmet Güneştekin Biz Bize Sohbetler'de
BİSSE, Instagram sayfası üzerinden kültür – sanat, müzik, gastronomi ve cemiyet dünyasından başarılı isimlerle “Biz Bize Sohbetler” canlı yayınları başlatıyor. Serinin ilk konuğu Ahmet Güneştekin
İlki 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleşecek olan Biz Bize Sohbetler’e dünyaca ünlü Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin konuk olarak katılacak. Söyleşilerin moderatörlüğünü ise Burcu Esmersoy üstlenecek.
Biz Bize Sohbetler’in 3 Mayıs Pazar günü saat 15.00’teki konuğu ise Türk gastronomisinin önde gelen isimlerinden Ömür Akkor olacak.