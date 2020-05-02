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02.05.2020 - 17:45 |

Ahmet Güneştekin Biz Bize Sohbetler'de

BİSSE, Instagram sayfası üzerinden kültür – sanat, müzik, gastronomi ve cemiyet dünyasından başarılı isimlerle “Biz Bize Sohbetler” canlı yayınları başlatıyor. Serinin ilk konuğu Ahmet Güneştekin

Ahmet Güneştekin Biz Bize Sohbetler'de

İlki 2 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleşecek olan Biz Bize Sohbetler’e dünyaca ünlü Türk ressam ve heykeltıraş Ahmet Güneştekin konuk olarak katılacak. Söyleşilerin moderatörlüğünü ise Burcu Esmersoy üstlenecek.

Biz Bize Sohbetler’in 3 Mayıs Pazar günü saat 15.00’teki konuğu ise Türk gastronomisinin önde gelen isimlerinden Ömür Akkor olacak.

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