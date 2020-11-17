Ahmet Kaya’sız 20 yıl...

Şarkıları hala küçükten büyüğe herkesin dilinde olan Ahmet Kaya, sevenleri tarafından anıldı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından vefatının yıldönümünde unutulmaz eserleri paylaşılan Kaya, Twitter’da da gündemin üst sıralarında yer aldı. 1999 Haziran’ında Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Ahmet Kaya, Fransa’ya yerleşmişti. Kaya, 16 Kasım 2000’de ‘Hoşçakalın Gözüm’ adlı albümünün kayıtlarını yaptığı dönemde, Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetmişti.