Akademi Müzesi açılışı Miyazaki’yle yapıyor

IndieWire’da yer alan habere göre küratörlüğünü müze yetkililerinden Jessica Niebel ve J. Raul Guzman’ın üstlendiği sergi, Miyazaki’nin 60 yıllık kariyerine odaklanacak. Sergide, yönetmenin elle çizilmiş storyboard’larından afişlere, kliplerden karakter tasarımlarına yönetmenin kariyerinden 300’den fazla obje yer alacak. Bu objelerin çoğu ise Japonya dışında ilk kez sergilenecek. Ayrıca sergiyle aynı zamanda Miyazaki’nin erken dönem televizyon çalışmalarından uzun metrajlı filmleri aracılığıyla yapım materyallerinin olduğu ve yönetmenin animasyon tekniklerini içeren 256 sayfalık bir katalog da yayımlanacak. Sergi, 30 Nisan 2021 tarihinde Sinemaseverlerle buluşacak.



