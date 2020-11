‘Akış’a devam

Marina Abramovic ve kurucusu olduğu Marina Abramovic Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi Akış / Flux, performans sanatının tarihini ziyaretçi için ulaşılır ve anlaşılır kılmak amacıyla, Abramovic’in performanslarının dokümantasyonlarının yer aldığı kapsamlı bir retrospektifi, açık çağrıya cevap veren ve projeye davet edilen sanatçılarla MAI ortaklığında geliştirilen canlı performansları ve video gösterimlerini kapsıyor.

Sergi kapsamında, aralarında Rhtyhm 0 (Ritim 0), Rhtyhm 10 (Ritim 10) ve The Artist is Present (Sanatçı Burada) gibi sanatçının zihninin ve bedeninin sınırlarını zorladığı ikonik performansları, erken dönem resim çalışmalarıyla beraber sunuluyor. Serginin retrospektif niteliği taşıyan bu ilk bölümü, Abramovic’in kariyerinden yola çıkarak performans sanatının dünü ve bugününe dair kapsamlı bir bakış sunuyor. Serginin, toplam süresi boyunca Türkiye’den ve dünyadan 16 sanatçının uzun süreli performanslarına ev sahipliği yaptığı bölümü de kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 9 sanatçı, müzenin açık olduğu her gün uzun süreli performanslarını gerçekleştirecekler. Sergi kapsamında sanatçı programına ulaşmak için ve bilet satın almak için https://www.sakipsabancimuzesi.org adresi ziyaret edilebilir.