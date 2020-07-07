07.07.2020 - 18:05 |
Alfa Yayınları'ndan yeni bir Umberto Eco serisi
İtalyan yazar, edebiyatçı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco’nun hazırladığı tarih külliyatı, ilk kitabı Felsefe Tarihi 1: Antik Yunan ile Alfa Yayınları’ndan çıktı. Felsefe Tarihi 1: Antik Yunan’da doğrudan felsefe tarihine ait gibi görünmeyen, tıbbi, siyasi yapılara, fiziğe, astronomiye, sanata dair birçok bilgiyi de bulacaksınız.
“Felsefe tarihinin Yunanlarla başlamasının kültürel bir nedeni var. Batı dünyasının düşünce biçimini şekillendiren Yunan düşüncesidir ve yaklaşık üç bin yıldır nasıl düşündüğümüzü anlamak için Yunanların ne düşündüğünü anlamak zorundayız. Batı düşüncesinin tamamı yanlış olsa bile, nereden geldiğimizi ve ne olduğumuzu anlamamız için o düşünce hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Aksi takdirde öğrencilere Yunan mitolojisini incelemenin bir âlemi olmadığını, çünkü bir yığın hayal ürününden başka bir şey olmadığını söylemiş oluruz, o zaman da Homeros ile Vergilius’un neden söz ettiğini anlamalarını engellemiş oluruz.”
–Umberto Eco