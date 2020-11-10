İhsan Dindar - milliyet.com.tr / ihsan.dindar@milliyet.com.tr

Malum pandemi günleri devam ediyor. Her şey yolundadır umarım.

Bizler iyiyiz ama artan vakalardan ötürü biraz tedirginiz tabii.

Bubba'nın hikâyesiyle başlamak istiyorum. Bilmeyenler de olacaktır muhakkak. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Birbirimizi grubu kurmadan önce de tanıyorduk zaten. Bu birlikteliğimizden önce de uzun zamandır müzik yapan insanlardık. Aslı da sonrasında aramıza dahil oldu. Red Bull Warm Up'a katıldık. Başta böyle bir organizasyondan haberimiz yoktu. Aslı'nın yönlendirmesiyle katıldık. Videomuzu çektik, gönderdik. Açıkçası kazanmayı da beklemiyorduk. Çok fazla popüler olarak nitelendirebileceğimiz çalışma vardı. Ama bizi seçtiler. Şaşırdık açıkçası. Uğur ile bu işi başladığımız böyle şeyleri hiç düşünmemiştik. Amacımız evde kendimiz için müzik yapmaktı.

Bugün müzik dünyasında alternatif türlerin daha fazla rağbet gördüğü bir dönemdeyiz aslında.

Yeni pop müzik rap oldu. Hatta alternatifin de artık kalmadığını düşünüyorum ben. Artık bir müzisyen olarak ürettiğin müziği dijital platformlarda paylaşıp istediğin kitleye ulaşabiliyorsunuz. Bu durum 1990 ve 2000'lerin başındaki çok daha farklıydı. Ama artık alternatif müzikler de istediği mecraya ulaşabilir hale geldi.

Örneğin 10 yıl öncesinde müzik kanallarının revaçta olduğu dönemde pek şansınız olmayablirdi...

Kesinlikle öyle. Bu dijitalleşmenin faydasını görüyoruz. Hiçbir şeye ihtiyacımız olmadan kendimiz istediğimiz müziği bu mecralardan paylaşabiliyoruz.

Deli şarkısına gelmek istiyorum. Şarkı ortaya nasıl çıktı? Devamında da Red Bull Warm Up süreciyle devam edelim.

Genelde Oğuzhan ile birlikte denemeler yapmaya başlıyoruz. Bu denemeler sırasında 20-25 dakikalık doğaçlama bir şeyler ortaya çıkıyor. Sonrasında bunu şarkıya dönüştürüyoruz. Akla ilk gelen fikir her zaman için daha samimi oluyor. Şarkı sözleri için de bu geçerli. Öyle bir metin oluşturup da onun üstünden gitmek gibi bir yöntemimiz yok. Her şey daha organik daha doğal gelişiyor.

Peki Red Bull Warm Up bu süreci ne gibi bir katkı sağladı?

İşler tamamen değişti. Profesyonelleşti. Daha planlı bir hareket söz konusu. Belli aralıklarla single yayımlamayı planlıyoruz. Ayda bir şarkı yayımlama gibi bir fikrimiz var. Farklı müzisyenlerle birlikte çalıp kayıt yapma planlarımız var. Red Bull Warm Up kapsamında dört şarkı kaydettik. Çok güzel bir stüdyoda gerçekleşti. Kayıtlarımız iki günde tamamlandı. Ortaya çıkan şeyler de içimize çok sindi. En geç Aralık ayının ilk haftasında her şey hazır olacak.

Belli bir aşamayı geride bırakıp genç bir grup olarak bundan sonraki dönemde örneğin Red Bull Warm Up'a katılmak isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Kendi istedikleri müziği yapmaktan vazgeçmesinler. Bunu ifade etmek için de çekinmesinler. Bir şekilde birileri seslerini duyacaktır. Hiçbir şeyden korkmasınlar. Bu noktada kendin olmak yetiyor.

Bu pandemi süreci müzikal üretiminize olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki yaptı mı?

Pandemi öncesinde işten güçten ötürü bir araya pek fazla gelemeyebiliyorduk. Müzik için kendimize haftada bir gün zaman ayırabiliyorduk. Şimdi karantinayı bile beraber geçirdiğimiz oldu. Çok iyi bir şey yaptığımızı Red Bul Warm Up süreciyle de fark ettik. Elimizde biriktirdiğimiz pek çok şey oldu bu süreçte. Şu an iki yıla yetecek kadar şarkı kaydımız var.