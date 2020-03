Altın Ayı Rasoulof’a

Jeremy Irons başkanlığımdaki jüri, En İyi Film Ödülü Altın Ayı için tercihini kanuni nedenlerle İran’dan ayrılması yasak olan Mohammad Rasoulof’un yönettiği ‘There Is No Evil’dan yana kullandı. Jüri Büyük Ödülü ise Eliza Hittman’ın yönettiği iki kızın yolculuğunu konu alan ‘Never Rarely Sometimes Always’ kazandı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise Christian Petzold’un yönettiği ‘Undine’deki performansıyla Paula Beer kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü’nü ‘The Woman Who Ran’le Güney Koreli usta sinemacı Hong Sangsoo aldı.