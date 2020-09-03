‘Altın Güvercin’ yarın havalanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat Tanıtım Vakfı tarafından bu yıl 23’üncüsü yapılacak Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması yarın başlıyor. İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek “Dünden Bugüne Altın Güvercin” isimli bir fotoğraf sergisi ile başlayacak olan yarışma kapsamında 5 Eylül’de pop müzik sanatçısı Berkay saat 21.00’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da bir konser verecek. Gelenekselleşen Onur Ödülü’nü bu yıl KUSAV Onur Ödülü adıyla alacak olan Erol Evgin, yarışmanın 6 Eylül’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’daki final gecesinde şarkılarını seslendirecek.



Seyirci 13’üncü jüri



Final gecesinde, ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen 10 finalist, bestelerini jüri önünde seslendirecek. Besteler bu yıl yapılan bir değişiklikle, yarışma büyük orkestrası eşliğinde canlı olarak değil, uluslararası pek çok profesyonel organizasyonda olduğu gibi ‘yarı playback’ olarak sahnelenecek. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak www.altinguvercin.com.tr adresi üzerinden yapılan dijital oylamanın sonucu 13. jüri olarak toplama dâhil edilecek. Final jürisinde Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Berkay, Ahmet Güvenç, Ali Rıza Türker, Cihan Okan, Metin Özülkü, Şebnem Özsaran, Güliz Ayla ve Mehtap Meral yer alacak. Sonuçlar, Halk TV’den canlı olarak yayınlanacak final gecesinde birinciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek. Altın Güvercin Beste Yarışması, pandemi tedbirleri doğrultusunda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun bir biçimde gerçekleşecek.



‘Kuşadası’nın markası’



Kuşadası’nın en önemli marka organizasyonu olan Altın Güvercin Beste Yarışması’nı 6 yıllık aranın ardından ikinci kez hayata geçirdiklerini belirten

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel şöyle devam etti: “Düzenlendiği yıllar boyunca kentimize büyük bir değer katmış ve tanıtımına büyük katkı sunmuş Altın Güvercin Beste Yarışması’nı bu yıl pandemi koşullarına rağmen gerçekleştiriyoruz. Böylesine büyük ve kentimiz açısından önemli bir organizasyonun düzenlenmesine katkı sunan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm sponsorlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”