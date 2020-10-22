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22.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Lale ‘Atlantis’e

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri önceki akşam Salon İKSV’de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Altın Lale ‘Atlantis’e

Festivalin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü’nü Valentyn Vasyanovych’in yönettiği “Atlantis” kazandı. Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü’nü Alex Piperno’nun yönettiği “Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine” kazandı. Uluslararası Yarışma’da Camila Morrone’ye “Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear” filmindeki oyunculuğu nedeniyle Mansiyon verildi. En İyi Belgesel Ödülü’nü Deniz Tortum’un yönettiği “Maddenin Halleri” kazandı. Ulusal Belgesel Yarışması’nda Serdar Kökçeoğlu’nun yönettiği “Mimaroğlu” ile Zeynep Dadak’ın yönettiği “Ah Gözel İstanbul” filmlerine de Mansiyon verildi.

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