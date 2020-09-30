Altın Portakal’dan sağlıkçılara davet

3-10 Ekim tarihleri arasında ve pandemi nedeniyle açık havada düzenlenecek festivalde üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri dün itibarıyla biletix üzerinden, 1 Ekim’den itibaren de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek. “Yıldızların Altında” konseptiyle düzenlenen festivalin Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarındaki biletli gösterimlerde sağlık çalışanları her seans için kendilerine ayrılan 50 davetiyeden birini gişelerden kimlik ibraz ederek alabilecek.