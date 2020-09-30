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30.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Portakal’dan sağlıkçılara davet

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek biletli film gösterimlerinde her seans için sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayrıldı.

Altın Portakal’dan sağlıkçılara davet

3-10 Ekim tarihleri arasında ve pandemi nedeniyle açık havada düzenlenecek festivalde üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri dün itibarıyla biletix üzerinden, 1 Ekim’den itibaren de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek. “Yıldızların Altında” konseptiyle düzenlenen festivalin Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarındaki biletli gösterimlerde sağlık çalışanları her seans için kendilerine ayrılan 50 davetiyeden birini gişelerden kimlik ibraz ederek alabilecek.

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