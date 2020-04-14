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14.04.2020 - 07:00 |

Altındere ilham veren ilk 100 listesine girdi

New York merkezli Collecteurs’ın, alışık olduğumuz ‘en güçlü 100’ gibi listelere meydan okuyan ve daha olumlu bir gelecek için sosyal, çevresel, politik değişimi teşvik etmekten korkmayan dünyanın en vicdanlı bireylerini ve kolektiflerini içeren yıllık listesi SUBSTANCE 100 açıklandı.

Altındere ilham veren ilk 100 listesine girdi

Gücün kendisi yerine başkalarına ilham vererek değişimin gücüne odaklanan listede, Türkiye’den Halil Altındere yer alıyor.

‘Sanatın amacı nedir?’

SUBSTANCE 100 listesinde Guerilla Girls, Nan Goldin, Hito Steyerl, Kara Walker gibi sanatçıların yanı sıra Bela Tarr, Massive Attack, Alexandra Ocasio-Cortez, Greta Thunberg ve sağlık uzmanları gibi sanat dünyası dışından kişiler de bulunuyor. ArtReview’ün her yıl yayımladığı ve çoğunluğu müze müdürleri ve galericilerden oluşan sanat dünyasındaki en güçlü 100 kişiyi seçtikleri ‘Power 100’ün tersine, SUBSTANCE 100, gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanıyor. Sanat dünyası ve ötesinden isimlerden oluşan liste, “21. yüzyılda sanatın amacı nedir?” sorusuna cevap arıyor.

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
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