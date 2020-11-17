‘Amerikan rüyası’ müzeye dönüşüyor

Başkan Donald Trump’ın hakkında ‘tam af’ kararı verdiği, hüküm giymiş finansçı Michael Milken’ın açacağı müzenin yaklaşık 5 bin 600 metre karelik bir alana sahip olacağı duyurulurken, Amerikan Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz tarihinde kapılarını açması planlanıyor. Kültür merkezinin başkanı Kerry Murphy Healey, Artnet News’a verdiği röportajda, projeye ilişkin olarak şunları söyledi:

10 bin kişiyle röportaj

“Amerikan Rüyası’nın peşinden Amerika’ya gelen insanların gözünden ‘Amerikan rüyası’nın hikâyesini anlatacağız. Aynı zamanda insanlardan ‘kendi Amerikan rüyalarını’ betimlemelerini isteyeceğiz. O hikâyeleri yakalamaya ve Amerikan rüyasının zaman içindeki değişimini, evrimini göstermeye çalışacağız.”

Healey, projenin 10 bin kişiyle yapılan röportaj kayıtlarını da içereceğini aktardı: “Hikâye anlatımını projemize işlemek istiyoruz. Böylece kapıdan kim girerse girsin, kendisi gibi insanların hikâyeleriyle karşı karşıya olacak. Makale, fotoğraf, şiir, film vb. olmak üzere Amerikan rüyasını anlatan her türlü gönderiye açık olacağız.”

Müzede halkın Amerikan Rüyası hakkında yaptığı sanat eserleri de sergilenecek.