16.02.2021 - 11:42 |
Amin Maalouf Türk okurlarıyla buluşuyor
Sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları” ile okurların karşısına çıkan dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf, D&R canlı yayınında Cansu Canan Özgen ile sohbet ediyor. Maalouf’un yeni kitabı “Empedokles’in Dostları” ile ilgili merak edilenleri yanıtlayacağı canlı yayın, 19 Şubat Cuma günü saat 20.00’da @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak.
Dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları” okurlara sunuldu. Yeni kitabı ile sevenlerinin karşısına çıkan usta yazar, ilk kez Instagram üzerinden katılacağı canlı yayında D&R Home’un konuğu oluyor. 19 Şubat Cuma günü saat 20.00’da @dr_dunyasi Instagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında Maalouff, Cansu Canan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.
Kitapseverlere yeni kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşacak olan Amin Maalouf, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.
Ünlü yazarları sevenleriyle buluşturmaya devam eden D&R Home’un birbirinden keyifli canlı yayınlarını @dr_dunyasi hesabından takip edebilirsiniz.