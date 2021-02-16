Amin Maalouf Türk okurlarıyla buluşuyor

Dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı “Empedokles’in Dostları” okurlara sunuldu. Yeni kitabı ile sevenlerinin karşısına çıkan usta yazar, ilk kez Instagram üzerinden katılacağı canlı yayında D&R Home’un konuğu oluyor. 19 Şubat Cuma günü saat 20.00’da @dr_dunyasi Instagram hesabından gerçekleşecek canlı yayında Maalouff, Cansu Canan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Kitapseverlere yeni kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşacak olan Amin Maalouf, okurlardan sıklıkla gelen soruları da yanıtlayacak.

Ünlü yazarları sevenleriyle buluşturmaya devam eden D&R Home’un birbirinden keyifli canlı yayınlarını @dr_dunyasi hesabından takip edebilirsiniz.