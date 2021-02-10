Amin Maalouf yeni romanını anlatacak

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf’un yeni romanı Empedokles’in Dostları, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.



Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Amin Maalouf, Empedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla selamlıyor okuru. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor.

Maalouf’un 8 yıl aradan sonra yazdığı bu romanı konuşmak üzere Türkiye’nin önde gelen fütüristlerinden, ekonomist ve yazar Ufuk Tarhan, yazar Amin Maalouf’la canlı yayında bir araya geliyor.

11 Şubat Perşembe günü saat: 18:00’da çevrimiçi yapılacak olan etkinliği Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalından ücretsiz seyredebilirsiniz.

Yazar söyleşide kitabın yazılış sürecini, neden bu kez geleceğe yöneldiğini, günümüzün sorunlarına ilişkin görüşlerini ve yeni bir dünyaya dair kişisel özlemlerini anlatacak.