MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Amin Maalouf yeni romanını anlatacak
ABONE OL
10.02.2021 - 10:53 |

Amin Maalouf yeni romanını anlatacak

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın çevrimiçi düzenlediği etkinliklerinin bu haftaki konuklarından biri de yazar Amin Maalouf.11 Şubat Perşembe günü yazar Amin Maalouf ve ekonomist/yazar Ufuk Tarhan canlı yayında bir araya geliyor. Söyleşide iki yazar Maalouf’un yeni çıkan romanı “Empedokles’in Dostları”nı konuşacak.

Amin Maalouf yeni romanını anlatacak

Daha çok tarihsel romanlarıyla tanınan ve Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf’un yeni romanı Empedokles’in Dostları, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Romanlarıyla olduğu kadar deneme kitaplarıyla da ilgi çeken Amin MaaloufEmpedokles’in Dostları’nda bu kez geleceğe yönelik bir kurguyla selamlıyor okuru. Ölümcül Kimlikler ve Uygarlıkların Batışı kitaplarında yer verdiği eleştirel gözlemlerin izinde yarı distopik bir dünya çiziyor.

Maalouf’un 8 yıl aradan sonra yazdığı bu romanı konuşmak üzere Türkiye’nin önde gelen fütüristlerinden, ekonomist ve yazar Ufuk Tarhan, yazar Amin Maalouf’la canlı yayında bir araya geliyor.
11 Şubat Perşembe günü saat: 18:00’da çevrimiçi yapılacak olan etkinliği Yapı Kredi Kültür Sanat’ın YouTube kanalından ücretsiz seyredebilirsiniz.

Yazar söyleşide kitabın yazılış sürecini, neden bu kez geleceğe yöneldiğini, günümüzün sorunlarına ilişkin görüşlerini ve yeni bir dünyaya dair kişisel özlemlerini anlatacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir? Tarihteki önemi...

Cacabey kimdir? Caca Bey doğum ve ölüm tarihi nedir? Tarihteki önemi...

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Türkiye Uzay Ajansı nerede? İşte Türkiye Uzay Ajansı hedefleri

Türkiye Uzay Ajansı nerede? İşte Türkiye Uzay Ajansı hedefleri

Sıradaki Haber