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05.01.2021 - 10:04 |

An Vokal'den Hrant Dink'e armağan

Geçtiğimiz dönemde "Uzun İnce Bir Yoldayım”, "Bu Tepe Pullu Tepe", "Erkilet Güzeli", "Yoğurt Koydum Dolaba" türkülerini farklı yorumlarla dinleyicilere sunan An Vokal, beşinci teklisi "Sareri Hovin Mernem"i yayımladı. Grup, bu Ermenice halk şarkısını daha önceki çalışmalarından farklı olarak sadece insan sesiyle, acapella olarak çok sesli yorumladı. Haluk Polat'ın çok sesli düzenlemesi ile Hrant Dink anısına yayınlanan teklinin yönetmen Mustafa Küçük tarafından çekilen klibi de Ocak ayı ortalarında yayımlanacak.

An Vokal'den Hrant Dink'e armağan

2015 yılında Haluk Polat tarafından kurulan An Vokal, halk şarkılarını Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemeleriyle yorumlayarak dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarıyor. AN Vokal’in amacı bu toprakların çok renkli ve dilli kültürünü, çok sesli müzik penceresinden yorumlamak, bu toprakların öykülerini anlamak, anlatmak ve gelecek kuşaklara farklı bir bakış açısıyla taşımak.

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