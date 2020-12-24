Anadolu Efes DasDas İş Birliği ile Önemli Oyunları Dijitale Taşınıyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını çerçevesinde alınan tedbirler sebebiyle tiyatrolar perdelerini kapatmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat ve sanatçılara desteğini sürdüren Anadolu Efes tiyatrocuları da yalnız bırakmadı. COVID-19 sebebiyle kapalı olan özel tiyatrolara katkı sağlamak için Tiyatro Kooperatifi tarafından başlatılan ’Bizde Yerin Ayrı’ kampanyası kapsamında kurumsal destek veren ilk şirket oldu. Şimdi de pandemi öncesi DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşan Westend/Batının Sonu, Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet oyunları Anadolu Efes’in katkılarıyla dijital platforma taşınıyor. Anadolu Efes, DasDas’ın dijital oyunlarıyla tiyatro tutkunlarını yeni bir tiyatro deneyimine çağırıyor.

Anadolu Efes’in tiyatroseverleri ‘DasDas Online’ üzerinden buluşturduğu ilk oyun ‘Westend / Batının Sonu’ oldu. Moritz Rinke imzalı, yönetmenliğini Tuğsal Moğul’un üstlendiği oyunun kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Tülin Özen ve Pervin Bağdat’ın yer alıyor. Westend / Batının Sonu, Eduard ve Charlotte çiftinin şehirden uzakta taşındıkları yeni evlerinde eski arkadaşlarını ve komşularını ağırladığı tüm sırların ortaya döküldüğü geceye tiyatroseverleri konuk etti. Oyun 23 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.15’te Anadolu Efes’in katkılarıyla ‘DasDas Online’da canlı olarak izlendi.

Anadolu Efes’in katkılarıyla online olarak takip edilecek Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet oyunlarının biletleri mobilet üzerinden satışa sunulacak.