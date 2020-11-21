MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Angelina Jolie’den McCullin biyografisi
ABONE OL
21.11.2020 - 07:00 |

Angelina Jolie’den McCullin biyografisi

Angelina Jolie’nin yönetmen koltuğuna oturacağı yeni proje belli oldu.

Angelina Jolie’den McCullin biyografisi

Jolie’nin Tom Hardy’nin ünlü fotomuhabir Don McCullin’ı canlandıracağı bir biyografi filmi yönetmesi bekleniyor. Filmin senaryosunu McCullin’in otobiyografisinden uyarlayan isim ise “’71”in senaristi Gregory Burke. 85 yaşındaki McCullin, savaş ve çatışma çeken en ünlü fotomuhabirlerden biri olarak tanınıyor. 1966 ile 1984 yılları arasında Sunday Times Magazine için çalışan McCullin, Vietnam ve Kuzey İrlanda’da da çektiği fotoğraflarla alanının en önemli isimlerinden birine dönüştü. Jolie, kendisini projeye çeken neden olarak cesaret ve hümanizmi McCullin’in hayatında görmesine işaret etti. Jolie daha önce “In the Land of Blood and Honey”, “Unbroken” ve “After By the Sea”yi yönetmişti. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

Banka hesaplarını ele geçiriyorlardı! Cep telefonlarına gönderip...

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

Son dakika... İstanbul'da iş merkezinde yangın! Ekipler bölgede

Sıradaki Haber