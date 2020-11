Angelina Jolie’den McCullin biyografisi

Jolie’nin Tom Hardy’nin ünlü fotomuhabir Don McCullin’ı canlandıracağı bir biyografi filmi yönetmesi bekleniyor. Filmin senaryosunu McCullin’in otobiyografisinden uyarlayan isim ise “’71”in senaristi Gregory Burke. 85 yaşındaki McCullin, savaş ve çatışma çeken en ünlü fotomuhabirlerden biri olarak tanınıyor. 1966 ile 1984 yılları arasında Sunday Times Magazine için çalışan McCullin, Vietnam ve Kuzey İrlanda’da da çektiği fotoğraflarla alanının en önemli isimlerinden birine dönüştü. Jolie, kendisini projeye çeken neden olarak cesaret ve hümanizmi McCullin’in hayatında görmesine işaret etti. Jolie daha önce “In the Land of Blood and Honey”, “Unbroken” ve “After By the Sea”yi yönetmişti. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ