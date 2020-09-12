Ankara Film Festivali’nin en iyisi ‘Bilmemek’

Büyülü Fener Sineması’nda yapılan ve pandemi önlemleri nedeniyle seyirciye kapalı gerçekleşen gecede Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek” filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü “Topal Şükran’ın Maceraları” filmiyle Onur Ünlü’ye, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Cihan Sağlam’ın yazıp yönettiği “Uzun Zaman Önce”ye verildi. Yarışmada Ayten Başer Yetimoğlu’nun “İçimdeki Küller” adlı filmi en iyi belgesel, Yılmaz Özdil’in yönettiği “Barê Giran” (Ağır Yük) da en iyi kısa film seçildi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film yarıştı. Başkanlığını yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı ve kurgucu Aylin Zoi Tinel, oyuncu Berkay Ateş, oyuncu Tuğçe Altuğ ve sinema yazarı Uğur Vardan’dan oluşan ulusal uzun film yarışması jürisi, Leyla Yılmaz’ın yönettiği “Bilmemek”e, 50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra; En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu (Senan Kara) ve En İyi Yardımcı Rolde Kadın Oyuncu (Emir Özden) dallarında da ödülleri de verdi. Festivalin kurucusu Mahmut Tali Öngören adına verilen En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan “Uzun Zaman Önce”, Serdar Orçin’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Uygur Yiğit’e de En İyi Özgün Müzik Ödülü de kazandırdı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Aşk, Büyü Vs.”deki performansıyla Selen Uçer’e verildi. Filmin yönetmeni ve yazarı Ümit Ünal da Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı.