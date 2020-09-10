Antalya’nın jüri başkanı Kesal

Sinema yazarları Ahmet Gürata, Sevin Okyay ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda belirlenen 12 film Antalya’da yarışacak.

Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri Altın Portakal ödülleri için yarışacak filmler olarak sıralanıyor.



