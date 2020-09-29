MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Antik heykel Irak’a iade edilecek
ABONE OL
29.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antik heykel Irak’a iade edilecek

Tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçırılıp İngiltere’ye getirilen eski bir heykel, The British Museum’un yardımıyla önümüzdeki aylarda Irak’a iade edilecek.

Antik heykel Irak’a iade edilecek

The Guardian’da yer alan habere göre M.Ö. 2400’den kalma Sümer tapınağı plaketi, 2019 yılının mayıs ayında TimeLine Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulmuş ve The British Museum tarafından fark edilip polise bilgi verilmişti. Müzayede evi satışta heykeli 1990’larda oluşturulan özel bir koleksiyondan gelen “Batı Asya Akad tableti” olarak tanımladı. British Museum’un kıdemli küratörü Dr. St John Simpson, müzayede evinin verdiği tanımın ve kökenin yanlış olduğunu belirterek “Bu Akadca değil Sümerce ve kesinlikle bir tablet değil” dedi. Simpson, bunu ilk fark ettiklerinde polisle iletişime geçtiklerini ve müzayede evinin gerçeği öğrendikten sonra heykeli teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Herhangi bir müze envanterinde yayımlanmamış ya da listelenmemiş olan plağın günümüz Irak’ının güneyindeki Sümer yerleşiminden yağmalanmış olduğu düşünülüyor. Heykel, Irak’a teslim edilmeden önce iki ay süreyle The British Museum’da sergilenecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Salda Gölü’ne giriş yasağı

Salda Gölü’ne giriş yasağı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Balık tezgâhında palamut şenliği!

Balık tezgâhında palamut şenliği!

Sıradaki Haber