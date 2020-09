Antik heykel Irak’a iade edilecek

The Guardian’da yer alan habere göre M.Ö. 2400’den kalma Sümer tapınağı plaketi, 2019 yılının mayıs ayında TimeLine Müzayede Evi tarafından açık artırmaya sunulmuş ve The British Museum tarafından fark edilip polise bilgi verilmişti. Müzayede evi satışta heykeli 1990’larda oluşturulan özel bir koleksiyondan gelen “Batı Asya Akad tableti” olarak tanımladı. British Museum’un kıdemli küratörü Dr. St John Simpson, müzayede evinin verdiği tanımın ve kökenin yanlış olduğunu belirterek “Bu Akadca değil Sümerce ve kesinlikle bir tablet değil” dedi. Simpson, bunu ilk fark ettiklerinde polisle iletişime geçtiklerini ve müzayede evinin gerçeği öğrendikten sonra heykeli teslim ettiğini de sözlerine ekledi. Herhangi bir müze envanterinde yayımlanmamış ya da listelenmemiş olan plağın günümüz Irak’ının güneyindeki Sümer yerleşiminden yağmalanmış olduğu düşünülüyor. Heykel, Irak’a teslim edilmeden önce iki ay süreyle The British Museum’da sergilenecek.