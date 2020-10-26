Ara Usta’ya veda sergisi

Türk fotoğraf sanatının büyük ismi Ara Güler’in aile içindeyken ve dostlarıyla beraberken çekilen fotoğraflar, “Güle Güle Ara Güler” sergisinde bir araya geldi. Ara Güler’in içinde her zaman yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyen gazeteci Melih Berk’in çektiği 90 fotoğraf içinde Emel Sayın, Şener Şen, Uğur Yücel, İlber Ortaylı, Cem Yılmaz gibi isimlerde bulunuyor. Berk, “Merhaba sözcüğü Ara abi için özel anlamlıydı. Sabah, öğlen, akşam, gelince, gidince, herkese hep merhaba. İmzaladığı kitabın sahibini önemserse, balık, kuş, insan, portresi çizerdi. Aksi ihtiyarın ardında bir filozof vardı” dedi. Sergi 17 Kasım’a kadar gezilebilecek.

Yaşamından kesitler

Kendisini foto muhabiri ve arşivci olarak tanımlayan Ara Güler, Türk fotoğraf sanatının en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. 17 Ekim 2018 tarihinde 90 yaşında kaybettiğimiz Ara Güler; sinemacı, yazar, tiyatrocu, gazeteci, belgeselci ve fotoğrafçı olarak yurt dışında da çok tanınan isimdi. Fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında yüzlerce kez sergilenen Ara Güler’in, yaşamından kesitler sunan fotoğrafları bu kez sergide toplandı. 10 yıllık dostu gazeteci Melih Berk’in beraberliklerinde çektiği 90 fotoğraftan oluşan sergi, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin karşısına çıkmaya başladı.

“Hayata vizörden bakan bir arşivciydi”

Ara Güler’le kendisini tiyatrocu Şener Şen’in tanıştırdığını belirten Melih Berk, “Dostluğumuz öylesine ilerledi ki birbirimizin evine sıklıkla gider olduk. Grup kısa süre içinde büyüdü. Tiyatrocu Dilek Türker, Uğur Yücel, Cem Yılmaz, Emel Sayın gibi isimlerle buluşarak sohbetler yaptık. Çok iyi bir hikâyeci ve iyi bir yazardı. İçinde hep yaramaz bir çocuk beslerdi. Kendi sergisinde düşen bir panoyu önemsemez, Topkapı Sarayı’nın Ayasofya’nın nasıl güzel göründüğünü önemserdi. Hayata vizörden bakan bir arşivciydi. Benim tanıdığım Ara Güler, içindeki çocuğu devamlı besleyen, kocaman bir düşünce adamıydı. Takındığı maskelerden dolayı ona aksi ihtiyar diyenler olmuştu. Korunma mekanizması olarak, laubali, kültürsüz, çıkarcı ve bayağı davrananları kendinden uzak tutmak için geliştirdiği bir yöntemdi bu imajı. Genel kanının aksine çok düşünceli, etrafı ile ilgili, kadirşinas, kibar bir filozoftu” dedi.

“Hayata veda etmeden Ah Emel dedi”

Sergideki fotoğrafları aile içinde, dost toplantılarında ve samimi buluşmalarda çektiğini belirten Melih Berk, “Emel Sayın’ın şövalyesi olarak bilinirdi. Sevgili dostumuz Emel Sayın, Ara Güler’in son yıllarında tanıdığı, saygı ve hayranlık duyduğu bir sanatçıdır. Bu öylesine derin bir duygudur ki, son gün Emel’in ziyaretinde koma uykusunu bile bölmüş, ellerini ona uzatarak ‘Ahh Emel’ diyebilmiştir. Sevgili divamız da şövalyesine hayranlık ve sevgi duyuyordu. Ölümsüzlüğe erişmiş sevdiğimiz bir büyüğümüze, onun da yaşarken görüp sevdiği ve arşivine kopyalarını aldığı fotoğraflarımla güle güle diyerek veda ediyoruz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, “Fotoğraf sanatının Türkiye ve dünya üzerindeki en bilinen isimlerinden Ara Güler’i özel bir sergiyle anıyoruz. Bizi bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla tanıştırıp, dünyayla buluşturan usta sanatçıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız. Ara Güler, ‘Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın’ demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve üstadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu sergide” dedi.

Ara Güler’in çektiği son fotoğraf.

‘Etik değerleri vardı’

Ara Güler’in babası Dacat beyin Çanakkale’de iki ayağından vurulan bir gazi olduğunu ve annesi Verjin hanımın babası Kirkor Efendi’nin tersanesini Kurtuluş Savaşı’na verdiğini belirten Melih Berk, “Foto muhabiri olarak etik değerleri vardı. İran Şahı kar kayağı yaparken yanı başında düştüğü zaman, fotoğrafını çekmemiştir. İdolü Charlie Chaplin’in fotoğrafını çekebilmek için bir hafta kapısında araç içinde beklemiş; eve davet edildiğinde idolünün tekerlekli iskemleye mahkûm hale geldiğini görünce makinelerini kaldırmış, sohbet ettikten sonra, oradan fotoğrafını çekmeden ayrılmıştır” diyerek hayat anlayışını dile getirdi.