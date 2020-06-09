Aslı Gökyokuş’un müzisyen dostları Ferman Akgül ve Nev ile birlikte seslendirdikleri şarkının klibinde; Dünya albüm lansman konseri görüntülerinin yanı sıra; şarkının söz ve müziğini yazan Aslı Gökyokuş’un eşi Erdal Yıldırım’ın doğumgünü için 2016 yılında çektikleri ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler de yer alıyor.

Alen Konakoğlu ve Aslı Gökyokuş prodüktörlüğünde hazırlanan; Aslı Gökyokuş’un hem şarkı yazarı hem de yorumcu olarak olgunluk dönemi eseri olarak nitelendirilen “Dünya” albümü arşivlik bir albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı.

Mış Gibi bugün saat 18.00'de yayında olacak.

Söz - Müzik: Erdal Yıldırım

Düzenleme: Selim Öztunç, Alen Konakoğlu

Klip yönetmeni: Yüzdeyüz Film, Selim Öztunç

Görsel Tasarım: Tolga Yalkın