09.06.2020 - 10:11 |
Aslı Gökyokuş, Ferman Akgül ve Nev Düeti "Mış Gibi"ye klip geldi
Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Aslı Gökyokuş’un, Arpej Yapım etiketi ile müzikseverlerle buluşan “Dünya” albümünde yer alan “Mış Gibi” parçasına sürpriz bir video klip hazırlandı.
Aslı Gökyokuş’un müzisyen dostları Ferman Akgül ve Nev ile birlikte seslendirdikleri şarkının klibinde; Dünya albüm lansman konseri görüntülerinin yanı sıra; şarkının söz ve müziğini yazan Aslı Gökyokuş’un eşi Erdal Yıldırım’ın doğumgünü için 2016 yılında çektikleri ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüler de yer alıyor.
Alen Konakoğlu ve Aslı Gökyokuş prodüktörlüğünde hazırlanan; Aslı Gökyokuş’un hem şarkı yazarı hem de yorumcu olarak olgunluk dönemi eseri olarak nitelendirilen “Dünya” albümü arşivlik bir albüm olarak müzik tarihindeki yerini aldı.
Mış Gibi bugün saat 18.00'de yayında olacak.
Söz - Müzik: Erdal Yıldırım
Düzenleme: Selim Öztunç, Alen Konakoğlu
Klip yönetmeni: Yüzdeyüz Film, Selim Öztunç
Görsel Tasarım: Tolga Yalkın