30.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Atlı Köşk’te caz zamanı
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yaptı. Çağıl Kaya Trio’nun sahneye çıktığı “Atlı Köşkte Caz” konseri SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.
Atlı Köşk’te Caz, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese bir teşekkür anlamı taşıyor. Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında.