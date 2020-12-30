Atlı Köşk’te caz zamanı

Atlı Köşk’te Caz, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese bir teşekkür anlamı taşıyor. Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında.