MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Atlı Köşk’te caz zamanı
ABONE OL
30.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Atlı Köşk’te caz zamanı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Atlı Köşk’te Caz adlı konsere ev sahipliği yaptı. Çağıl Kaya Trio’nun sahneye çıktığı “Atlı Köşkte Caz” konseri SSM Youtube kanalında müzikseverlerle buluşuyor.

Atlı Köşk’te caz zamanı

Atlı Köşk’te Caz, zor geçen bir yıl sonrasında pandemiye karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına, hizmet sektörü emekçilerine, öğretmenlere, sanatseverlere, kültür sanat aktörlerine, üreten ve paylaşan herkese bir teşekkür anlamı taşıyor. Vokalde Çağıl Kaya, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer’in yer aldığı Çağıl Kaya Trio; caz müziğinin sevilen eserleri ve kendi besteleriyle müzikseverlerin karşısında. 

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika haberler! Koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi: Bakan Koca'dan açıklama

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Kamu hastanelerinde kürtaj sayısı azaldı

Sıradaki Haber