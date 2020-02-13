13.02.2020 - 13:54 |
Avishai Cohen 50 yaşına CRR'de kutluyor
Dünya çapındaki sanatçı müziğini dünyaya taşıyor. Uluslararası üne sahip virtüöz basçı, besteci ve şarkıcı Avishai Cohen , 2020 yılında 50. yaşını, yepyeni projesi 50 50 50 ile Dünya çapında 50 ülkede 50 konser vererek kutluyor.
15 Şubat’ta Cemil Reşit Rey Konser Salonu'nda, izleyicilere tamamen benzersiz bir deneyim sunan küresel bir sanatçı; Avishai Cohen’le bir araya gelmenin keyfini çıkarın.
50:50:50 rakamları tüm dünya “sound”larını temsil ediyor. Sanatçı tarafından bu sene ilk kez düzenlenecek olan “Avishai Cohen Müzik Ödülü 2020” ile ise sanatçı, kendi saygın plak şirketi olan Razdaz Recordz ile adaylar arasından seçilecek genç sanatçı veya gruba kendi albümünü kaydetmek ve yayınlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.
Çeşitli müzik projelerinin lideri olarak, trio, orkestra ve çeşitli müzik topluluklarıyla yoğun turneler ve performanslar gerçekleştirdi.