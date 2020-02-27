MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Avrasya Filarmoni'den Beethoven'in 250. doğum yılı konseri
ABONE OL
27.02.2020 - 10:06 |

Avrasya Filarmoni'den Beethoven'in 250. doğum yılı konseri

Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret’in solistliğinde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve şef Prof.Rengim Gökmen eşliğinde Beethoven’ın 250. yılını kutluyoruz!

Avrasya Filarmoni'den Beethoven'in 250. doğum yılı konseri

Müzik tarihine sığmayan bir deha olan Ludwig van Beethoven'ın 250. Doğum Yılı Özel Konseri, devlet sanatçısı şef Prof.Rengim Gökmen yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'in solistliğinde ve Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zorlu PSM - BKM iş birliğiyle 11 Mart gecesi Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek.

orlu PSM'nin Beethoven'a saygı duruşunda bulunduğu bu konserde, İmparator Konçertosu olarak da anılan, bestecinin son piyano konçertosu 5. Piyano Konçertosu icra edilecek. Programda bestecinin klasikleşmiş 7. Senfonisi ve Leonare Uvertürü No.3 de sahnede hayat bulacak.

Avrasya Filarmoniden Beethovenin 250. doğum yılı konseri

    Hamile eşi aşerince bakın ne yaptıBursa’nın İnegöl İlçesinde aşeren hamile işi için bahçeden elma koparan genç elmanın parasını ağaca astı. Aylar sonra parayı bulan bahçe sahibi notu okuyunca duygulandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde

    Türk ve Rus heyetlerinin İdlib görüşmeleri ikinci gününde

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

    Sıradaki Haber