Avrupa ve Amerika’daki müzeler zor dönemeçte

Köln’deki Ludwig Müzesi’nin müdürü Yılmaz Dziewior, ülkenin müzelerinin uzun süredir devlet desteği aldığını ve ziyaretçi gelmese bile çok azının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dziewior, “Ziyaretçilere ihtiyacımız var, ancak genel bütçemizin büyük bir bölümünü bilet geliri oluşturmuyor” dedi ve müzenin ortalama 13 milyon euro’luk yıllık bütçesinde, yaklaşık 1.8 milyon euro’sunun bilet satışlarından geldiğini sözlerini ekledi.



Eser satanlar var



Avrupa ve Amerika’daki birçok müze ise devlet desteğine ihtiyaç duyarken, bazı müzeler ayakta kalmak için eserlerini satışa çıkardı. Bilet satışına bağlı gelirle ayakta durmaya çalışan müzeler ise zor durumda. Birçoğu çalışanları işten çıkarıyor ve iş modellerini yeniden yapılandırıyor.



Yaz boyunca Hollanda’daki kurumlar, komşu Belçika ve Almanya’dan gelen turizmde artış olduğunu bildirdi. Okulların eylül ayında açılmasıyla yurt dışından gelen turist sayıları tekrar azalmaya başlayan Hollanda’daki koronavirüs vakalarının artması, Amsterdam da dahil olmak üzere birçok Hollanda şehrinde “kırmızı kod” uyarılarına yol açtı.



Rijk Müzesi’nde düşüş



Hollanda’nın Old Maters koleksiyonu alanında bilinen müzesi Rijksmuseum’u salgından önce her gün yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ediyordu. Kovid-19 sebebiyle ülkede artan vaka sayısının önüne geçmek için sıkı önlemler uygulayan Hollanda’da şimdilerde, günde yalnızca yaklaşık 800 kişi Rijksmuseum’u ziyaret ediyor.



