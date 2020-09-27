Avrupa’dan yeni Bauhaus çağrısı

Artnet’te yer alan habere göre Leyen, önceki hafta Avrupa parlementosuna yaptığı konuşmada “Mimarların, sanatçıların, öğrencilerin, mühendislerin ve tasarımcıların birlikte çalıtığı bir ortak yaratım alanı olan yeni bir Bauhaus kuracağız. Sürdürülebilir inşaat, sadece çevresel ve ekonomik bir proje değil. Avrupa için de yeni bir kültür projesi olacak” dedi. Proje, Avrupa’nın salgın hastalıktan etkilenen ekonimisine yardımcı olmak için 750 milyar euro’luk kurtarma fonu kapsamında gerçekleştirilecek.