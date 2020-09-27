MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Avrupa’dan yeni Bauhaus çağrısı
ABONE OL
27.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Avrupa’dan yeni Bauhaus çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma planının bir parçası olarak yeni ve iklime duyarlı olan mimari yapı için yeni bir Bauhaus oluşturma planını açıkladı.

Avrupa’dan yeni Bauhaus çağrısı

Artnet’te yer alan habere göre Leyen, önceki hafta Avrupa parlementosuna yaptığı konuşmada “Mimarların, sanatçıların, öğrencilerin, mühendislerin ve tasarımcıların birlikte çalıtığı bir ortak yaratım alanı olan yeni bir Bauhaus kuracağız. Sürdürülebilir inşaat, sadece çevresel ve ekonomik bir proje değil. Avrupa için de yeni bir kültür projesi olacak” dedi. Proje, Avrupa’nın salgın hastalıktan etkilenen ekonimisine yardımcı olmak için 750 milyar euro’luk kurtarma fonu kapsamında gerçekleştirilecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En çok idam cezası ‘öldürme’ suçuna

En çok idam cezası ‘öldürme’ suçuna

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

Selçuk Bayraktar’dan HKÜ’ye ziyaret

Selçuk Bayraktar’dan HKÜ’ye ziyaret

Sıradaki Haber