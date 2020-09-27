27.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Avrupa’dan yeni Bauhaus çağrısı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin 750 milyar euroluk koronavirüs kurtarma planının bir parçası olarak yeni ve iklime duyarlı olan mimari yapı için yeni bir Bauhaus oluşturma planını açıkladı.
Artnet’te yer alan habere göre Leyen, önceki hafta Avrupa parlementosuna yaptığı konuşmada “Mimarların, sanatçıların, öğrencilerin, mühendislerin ve tasarımcıların birlikte çalıtığı bir ortak yaratım alanı olan yeni bir Bauhaus kuracağız. Sürdürülebilir inşaat, sadece çevresel ve ekonomik bir proje değil. Avrupa için de yeni bir kültür projesi olacak” dedi. Proje, Avrupa’nın salgın hastalıktan etkilenen ekonimisine yardımcı olmak için 750 milyar euro’luk kurtarma fonu kapsamında gerçekleştirilecek.